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Galatasaray Falcao'yu KAP'a bildirdi

Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferi için futbolcu ve kulübü Monaco'yla transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray Falcao'yu KAP'a bildirdi

Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferi için futbolcu ve kulübü Monaco'yla transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:18
Galatasaray Falcao'yu KAP'a bildirdi

Galatasaray transferini gerçekleştirmek için uzun süredir uğraştığı Falcao'da mutlu sona ulaştı.

Transferi yokuşa süren Monaco'yu ikna etmeyi başaran sarı kırmızılılar Kolombiyalı golcüyü renklerine bağladı.

Sarı kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Falcao ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

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Kolombiyalı yıldız, yarın akşam saatlerinde İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçecek.

Yaşı ilerlemesine karşın performansıyla parmak ısırtan Radamel Falcao, Monaco formasıya son 3 yılda rakip fileleri 70 kez sarsmayı başardı.

Kolombiya formasını da 71 kez sırtına geçiren deneyimli forvet, ülkesi adına 34 gol kaydetti.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama:

Profesyonel futbolcu Radamel Falcao García Zárate'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

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