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Futsal Şampiyonlar Ligi başladı

Futsal Şampiyonlar Ligi başladı

31 Mayıs 2019 Cuma 15:36
Futsal Şampiyonlar Ligi başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı Futsal Şampiyonlar Ligi dün DAÜ- ST. Gilles karşılaşmasıyla başladı. Kıbrıs’tan KTFF için karşılaşmaya DAÜ ve ODTÜ katılırken Avrupa futsal şampiyonlar ligi için Fransa’dan ST. Gilles ile Katalunya İspanya’dan Ripoll katıldı. Toplamda 4 takımın oynadığı maç’a FEF başkanı Luca Alfredi de geldi.

İlk gün oynanan maç sonuçları: DAÜ 5 – ST.Gilles 5

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                                                  ODTÜ 0 – Ripoll 7

2. gün maç sonuçları :               DAÜ 11 – ODTÜ 4

                                                  St. Gilles 3 – Ripoll 2

Tek devreli lig usulü olarak final 1 Haziran Cumartesi akşamı saat 19.00 ‘da DAÜ Lala Mustafa Paşa spor salonu’nda gerçekleşecek.

Anahtar Kelimeler:
Futsal Kktc
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