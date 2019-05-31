Futsal Şampiyonlar Ligi başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı Futsal Şampiyonlar Ligi dün DAÜ- ST. Gilles karşılaşmasıyla başladı. Kıbrıs’tan KTFF için karşılaşmaya DAÜ ve ODTÜ katılırken Avrupa futsal şampiyonlar ligi için Fransa’dan ST. Gilles ile Katalunya İspanya’dan Ripoll katıldı. Toplamda 4 takımın oynadığı maç’a FEF başkanı Luca Alfredi de geldi.

İlk gün oynanan maç sonuçları: DAÜ 5 – ST.Gilles 5

ODTÜ 0 – Ripoll 7

2. gün maç sonuçları : DAÜ 11 – ODTÜ 4

St. Gilles 3 – Ripoll 2

Tek devreli lig usulü olarak final 1 Haziran Cumartesi akşamı saat 19.00 ‘da DAÜ Lala Mustafa Paşa spor salonu’nda gerçekleşecek.