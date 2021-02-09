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Futoblun unutulmazlarından

09 Şubat 2021 Salı 22:22
Futoblun unutulmazlarından
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60 öncesinin mihenk taşlarından olan Erdoğan Aşardağ bugün bile adından söz ettiren bir isim

Sadece Kıbrıs Türklerinin değil tüm Kıbrıs futbol tarihinin de çok önemli ve başarılı bir ismi olan Erdoğan Aşardağ 1960 öncesinde, o dönemin efsane Çetinkaya'sında forma giyen önemli bir mihenk taşı olma özelliğini taşıyor.

Birçok yıldız isimle futbol oynadı

Süratli bir futbolcu olmasıyla genç denilen bir yaşta takımın değişmez adamı olan Aşardağ Defteralı ve diğer yıldızlarla top koşturmuş, bir kez de Lig şampiyonluğu yaşayan bir isim.

Onu tüm Kıbrıs futbolu açısından önemli yapan olay ise o dönemde Türkler ve Rumlarla beraber oluşturulan “Kıbrıs" Futbol Milli Takımı'nda forma giymesidir.

İsrail’de forma giydi

Özellikle İsrail'le oynanan iki maçta forma giyen Aşardağ ilk maç Lefkoşa'da eski GSP stadında oynanmış ve 0-0 bitmiş, rövanş maçı ise bir süre sonrs Israil'de yapılan maçlarda göze batmıştır.

İkinci maçı İsrail Milli Takımı 1-0 kazanmış daha sonra transfer olduğu Mağusa Türk Gücü takımının da en başarılı futbolcularında olmuştur.

Hem futbolcu hem atlet

MTG  Sarı yeşilli formayla Kıbrıs Kupası şampiyonluğu yaşamış Erdoğan Aşardağ aynı zamanda atlet olarak da birçok yarışta yarışmıştır. Okul yıllarında, bugün Güney Lefkoşa'da olan Kolej takımında, Rumların da katıldığı yarışlarda birincilikleri vardır.

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