Futbolun tarihi açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2021-2022 sezonu planlamasıyla ilgili bazı detayları açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2021-2022 Futbol Sezonu’nun 20 Ağustos’ta Süper Kupa Finali ile başlayacağını açıkladı.

Futbol Federasyonu yönetim kurulu yaptığı toplantıda aldığı kararları dün basınla paylaştı.

Federasyon aldığı karalarda 20 Ağustos’ta oynanacak Süper Kupa Finali’nin Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacağını açıklarken liglerin de 26 Ağustos Perşembe günü başlayacağını açıkladı.

Açıklamada transferin 13 Ağustos tarihinde sona ereceği de belirtildi.

KTFF tarafından yapılan açıklama şöyle;

1) 2019-2020 sezonu sonunda Serbest Transfer Hakkı elde etmiş ve daha önceden açıklanan başvuru tarihi olan 28 Eylül 2020 tarihinden önce bu haktan yararlanmak isteyen futbolcuların bu haklarını 2021-2022 sezonu öncesi KTFF tarafından belirtilecek tarihlerde başvuru yapabilmelerine; 2020/2021 futbol sezonu oynatılmaması nedeniyle oynanmayan sezonun serbest transfer yılı olarak sayılmayacağının ilgili futbolculara duyurulmasına;

Yine Amatör Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı ve/veya Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı uyarınca 2 yıl boyunca hiçbir maçta süre almayan futbolcuların serbest kalma haklarının 1 yıl uzatılmasına ve oynanmayan 2020-2021 sezonunun bu süre kapsamına girmemesine,

2) Oluşan pandemi gereği belirli yaş gruplarının futboldan uzak kalmasını engellemek adına 2021-2022 sezonunda 01.01.2001 ve sonraki yıllarda doğan futbolcuların U20 Ligi’nde forma giyebilmesine, ancak 2022-2023 Futbol Sezonu’nda oynanacak U20 Ligleri’nde 01.01.2003 ve sonraki yıllarda doğan futbolcuların forma giyebileceklerinin bildirilmesine,

3) 2020-2021 Transfer ve Tescil Dönemi içerisinde transfer işlemi yapan tüm futbolcu, teknik direktör vb. işlemlerin 2021-2022 sezonunda da geçerli olmasına,

4) Uygun sağlık koşullarının oluşması durumunda 2021-2022 sezonu Süper Kupa Finali’nin 20 Ağustos 2021 Cuma günü daha önce açıklandığı gibi Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynatılmasına, K-Pet Ligleri’nin ise 26 Ağustos 2021 Perşembe günü başlamasına,

2021-2022 Futbol Sezonu 1.Transfer ve Tescil Dönemi’nin (Bonservis / Kiralık Transfer dahil) 13 Ağustos 2021 Cuma günü saat 17.00’de tamamlanmasına,

5) KTFF Amatör Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı ve/veya KTFF Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı gereği bonservis evrağının (kiralık dahil) transferin yapıldığı tarihte ve/veya günde düzenlenip KTFF’ye sunulması gerektiğinin, Transfer ve Tescil Dönemi haricinde alınan ve/veya düzenlenen bonservis evraklarının (kiralık dahil) geçersiz olduğuna karar verilmiştir.