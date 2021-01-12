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Futbolun olmaması kötü

Erdoğan Nay “Kulüp başkanları seneye oynatacak futbolcu bulabilecekler mi?” diyerek futbolcuların futboldan soğuduğunu söyledi

12 Ocak 2021 Salı 20:44
Futbolun olmaması kötü
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Erdoğan Nay “Kulüp başkanları seneye oynatacak futbolcu bulabilecekler mi?” diyerek futbolcuların futboldan soğuduğunu söyledi

Baf Ülkü Yurdu’nun başarılı file bekçisi Erdoğan Nay ülke olarak çok zor bir süreçten geçtiğimizi ancak futbolsuz 1 yılın çok üzücü bir durum olduğunu söyledi.

Futbolcu bulmakta zorlanacaklar

Erdoğan Nay “Niyet olsa bir şekilde futbolumuz oynatılabilirdi. Alınan bu karar bize çok kötü sonuçlarla geri dönecektir” diyerek “özellikle futbol yeniden başladığında üzülerek söylüyorum ki başkanlar sahaya çıkaracak futbolcu bulmakta zorlanacaklar” dedi.

Futbol istese oynatılabilirdi”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun aldığı kararın kendisine göre yanlış olduğunu kaydeden Erdoğan Nay “Dünyanın her yerinde futbol oynanıyor, sadece bizde oynatılmıyor. Futbolcular dışında herkes futbol oynuyor. Esas problem Corona değil bana göre maddiydi. Bana göre alınacak önlemlerle birlikte futbol başlatılabilirdi” dedi.

“Futbol oynama hevesimiz kaçtı”

Bu kararın alınmasının futbolu olumsuz yönde etkileyeceğini söyleyen Erdoğan Nay “Futbolcuların futbol oynama hevesleri kaçtı. Sponsorlar elini ayağını çekecek. Seyircilerin de eskisi kadar futbol maçlarına katılım göstereceğini düşünmüyorum. Herkesi soğuttular” dedi.

“Futbolu bırakma ihtimalim var”

“Özellikle orta yaş grubunda yer alan birçok futbolcu arkadaşımızın futbolu bırakabileceğini düşünüyorum. Alınan bu karar sonrasında hiçbir futbolcuda motivasyon kalmadı. Futbol olmadığı için birçok futbolcu iş hayatına yöneldi ve iş sektöründe değişikliğe de gitti” diyen başarılı file bekçisi “Okulunu ödeyemeyip askere gidenler oldu. İşe başlayanlar oldu. İş şartları da futbola engel olabilir. Bu arkadaşlar gibi ben de olabilirim. Futbolu bırakma ihtimalim söz konusu” dedi.

“Salonda çalışıyorum”

Haftanın beş günü salona gittiğini kaydeden Erdoğan “En azından kendimi fit tutma adına salonda çalışmalarımı sürdürüyorum. Yeterli mi? Değil ancak yapacak başka bir şey de yok. Bu şekilde futbolu unutuyoruz. Yeteneklerimizi kaybediyoruz” açıklaması yaptı.

“Karar alındığı zaman yıkıldım”

“Alınan karar beni oldukça negatif etkiledi. Futbola olan sevgim, saygım, ilgim azaldı. Şu an salona yöneldim. Ligler için karar çok geç alındı” diyen Erdoğan “O süre zarfında çok yıprandım. Beklentilerimiz futbolun başlayacağı yönündeydi. Ancak alınan karar olumsuz oldu. Kararın alındığı zaman yıkılmıştım” dedi.

“Futbolcular Derneği’ne hep destek tam destek”

Futbolun yeniden başlaması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Erdoğan “Futbolcular Derneği bunu başarabilecek kapasitede. Derneğimize ben de üye oldum. Futbolun yeniden başlaması için ne yapılacaksa arkalarında olacağım” dedi.

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