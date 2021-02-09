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Futbolumuz geriye gidecek

09 Şubat 2021 Salı 22:32
Futbolumuz geriye gidecek
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Dipkarpaz Spor Kulübü alt yapısından yetişen, 2016 yılından beridir Mağusa Türk Gücü forması giyen Nevzat Duran federasyonun hatalı karar aldığını söyledi

Mağusa Türk Gücü forması giyen Nevzat Duran Kıbrıs Türk Futbol  Federasyonu’nun aldığı futbol oynatmama kararını doğru bulmadığını açıkladı.

Önlemler alınarak futbol devam edebilrdi

Dipkarpaz Spor Kulübü alt yapısından yetişen, 2016 yılından beridir Mağusa Türk Gücü forması giyen ve KKTC U21 Milli Takımı formasını da terleterek 2019 yılında kazanılan Cumhuriyet Kupası’nın kadrosunda yer alan 1998 doğumlu orta saha futbolcusu Nevzat Duran “Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun aldığı bu kararı doğru bulmuyorum. Ülke ve federasyon olarak futbola verilen önemi görmüş olduk. En azından kısa bir ara verilip, önlemler alınarak futbola devam edilebilirdi diye düşünüyorum”

“Futbolumuz geriye gidecek”

Mağusa Türk Gücü futbolcusu Nevzat Duran spor servisine yaptığı açıklamada ülke futbolunun önümüzdeki yıllarda geriye gideceğini söyledi. “Bu kararın önümüzdeki dönemde ülke futbolunda sıkıntılara yol açacağını düşünüyorum” diyen genç futbolcu, “Biz futbolcular olarak ülke futbolunu ileriye götürmek isterken, alınan bu karar şahsen beni çok üzdü. Futbol tekrar başladığında birçok futbolcunun futbola devam edip etmeyeceği şüpheli. Kulüpler açısından maddi sıkıntılar olacağı zaten garanti. Bu aranın her kesime sıkıntılar yaratacağını düşünüyorum” dedi.

“Önümde uzun bir futbol hayatı var”

“Futbol kariyerimi sonlandırmak kesinlikle aklımdan geçmedi, geçmez de” diyen Mağusa Türk Gücü’nün genç orta saha oyuncusu Nevzat Duran, “Yaşım çok genç ve Allah izin verirse önümde uzun bir futbol hayatım var. Benim bulunduğum bu yaşta futbolu bırakmayı düşünmek çok yanlış bir karar olur. Elbette yaşı ilerlemiş olanlardan futbol hayatını noktalayacak olanlar olacaktır. Ancak şahsen ben özellikle bu yaşta kesinlikle futboldan uzak kalamam” açıklamasını yaptı.

“Haftanın iki günü halı sahadayım”

Futbolun olmadığı bu dönemde çalışmalarıma bireysel olarak devam ettiğini söyleyen Mağusa Türk Gücü futbolcusu Nevzat Duran, “Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Kapanma olmadan önce spor salonunda fiziğimi güçlendiriyordum. Ayrıca arkadaşlarla haftanın iki günü halı saha maçları yapıyorduk. Olmazsa olmazımız olan halı sahalara da futbol liglerinin olmayışı bahanesi ile yeniden kavuştuk” dedi. “Şu an futbol oynanmıyor diye yatıp, yiyip, içmek güzeldir, keyiflidir ama başladığında da toparlaması çok zordur” diyen genç futbolcu, “Bu dönemi en az hasarla atlatma adına çalışmalarımı sürdürüyorum ve sürdüreceğim” açıklamasını yaptı.

“Başkanımız yanımızda”

“Bu zorlu süreç her futbolcuyu maddi olarak etkilediği gibi tabii ki beni de etkiledi” diyerek sözlerine devam eden MTG futbolcusu Nevzat Duran, “Kulüp başkanımız her zaman olduğu gibi bu ölü dönemde de her hangi bir isteğimizi, ricamızı geri çevirmedi. Başkanımız ve yönetim bize gerekli desteği yapıyorlar. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Manevi olarak futboldan uzaklaşmak moralimi bozdu. Alışılmış bir düzenimiz vardı. Aile gibi olduğumuz takım arkadaşlarımızla uzaklaşmak, onlarla görüşememek düzenimizi bozdu ancak bu duruma da yavaş yavaş alışıyoruz. İnşallah bu duruma daha fazla alışmadan Ağustos ayında ligimize başlarız” dedi.

“Futbolu gerçekten seven biri futboldan soğuyamaz”

Futbol liglerinin oynanmadığı bu dönemde birçok futbolcunun futboldan soğuduğunu söyleyen Nevzat Duran, “Futboldan asla soğumadım. Futbolu sadece maddi bir kazanç olarak görenler ancak futboldan soğur diye düşünüyorum. Futbolu seven kolay kolay futboldan soğuyamaz. Ben de bir futbol aşığı olarak futbolu çok özedim. Futbol sevdasının nasıl bir şey olduğunu ancak futbolu sevenler bilebilir” şeklinde konuşarak sözlerini noktaladı.

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