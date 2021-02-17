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Futbolu özledik

Lefke Teknik direktörü Toygar Davulcu izin verildiği zaman çalışmalara başlayacaklarını söyledi

17 Şubat 2021 Çarşamba 18:55
Futbolu özledik
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Lefke Teknik direktörü Toygar Davulcu izin verildiği zaman çalışmalara başlayacaklarını söyledi

Lefke Teknik direktörü Toygar Davulcu, Covid-19 salgını hafifleyip çalışmalara izin verildiği zaman antrenmanlara başlamak istediklerini söyledi.  Çalışmalara yönelik bir planlama yaptığını ifade eden Toygar Davulcu, yaptığı planlamayı yönetimle de paylaştığını söyledi.

Program hazır

Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun izin verdiği zaman çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Toygar Davulcu sıkı bir çalışma dönemi sonunda eğer fırsat kalırsa kısa bir süre ara vererek yeniden sezon hazırlıklarına başlayacaklarını kaydetti.

Futbolu çok özledik

Lefke Teknik Direktörü Toygar Davulcu, tüm oyuncu grubunun çalışmalara başlamak için istekli ve arzulu olduğunu söylediğini belirterek “sezonun başlamasını herkes istiyor.  Ülke olarak futbolu çok özledik” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Toygar DavulcuLefke
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