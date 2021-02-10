banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vaka sayıları da sorgulanmaya başladı!
Vaka sayıları da sorgulanmaya başladı!
Devlet bin düşünüp bir hareket etmeli !
Devlet bin düşünüp bir hareket...
İngiltere’ye ne kadar güvenelim!
İngiltere’ye ne kadar güvenelim!
Kaş yaparken göz çıkarmak
Kaş yaparken göz çıkarmak
banner376

Futbolu çok özledik

10 Şubat 2021 Çarşamba 19:30
Futbolu çok özledik
banner337
banner391

Maraş teknik direktörü İzzet Kaçmaz yeni sezona yönelik planlamanın hazır olduğunu söyledi

Maraş teknik direktörü İzzet Kaçmaz takımla en son 10 ay önce idman yaptığını zor bir sürecin içinde olduğumuzu ancak futbolu çok özlediğini söyledi.

Planlamamızı yaptık

Futbol federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun Ağustos ayını kapsayan bir takvim açıklaması olduğunu ifade eden Maraş teknik direktörü İzzet Kaçmaz kendileri de bu takvime göre planlama yaptıklarını ifade etti.

Geçen yıldan uzağız

Futbolsuz dönemin zor bir dönem olduğunu ifade eden Maraş teknik direktörü İzzet Kaçmaz takımı ile en son idmanını 10 ay önce yaptığını söyledi. Geçen yılki takım görüntüsünden çok ama çok uzakta olduklarını ifade eden Kaçmaz, oyuncu grubunun bireysel çalıştığını ifade etse de bu çalışmayı görmedikten sonra oyuncularla ilgili olarak açıklama yapmanın çok zor olduğunu ifade etti.

Zor bir dönemden geçiyoruz

Ülke olarak zor bir dönemden geçtiğimizi ifade eden Maraş teknik direktörü İzzet Kaçmaz federasyon tarafından açıklanan takvim doğrultusunda Nisan sonu Mayıs başı gibi start verme düşünceleri olduğunu söyledi. Oyuncu grubunun bireysel olarak çalışma yapsa da nasıl geleceklerini çok merak ettiğini söyleyen Kaçmaz, süreci herkes gibi kendisinin de merak ettiğini söyledi.

Kadro şekillendi

Genç oyuncu kadrosu ve yaş ortalaması düşük oyuncu grubunun bu süreçte tek avantajları olduğunu belirten Maraş teknik direktörü İzzet Kaçmaz yeni sezonda geçen yıl takımda yer alan kiralık isimlerin bu sezon aralarında olmayacağını da ifade etti. Yıldıray, Tahsin, Cenker ve Aziz’in yeni sezonda kendileri ile olmayacağını belirten Kaçmaz, genç bir kadro ile sürece başlayacaklarını ve ekonomik duruma göre transfer ve yol haritalarını ise belirleyeceklerini aktardı.

Gidenlerin yerini dolduracağız

Şu an itibariyle önlerinde karamsar bir tablo olduğunu ancak dünyanın sonu olmadığını ifade eden Kaçmaz, elbette giden oyuncuların yerlerini doldurarak yola çıkacaklarını ifade etti. Özellikle alt yapı kurma konusunda başkanla geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğini ifade eden Maraş teknik direktörü İzzet Kaçmaz, bunu oluşturma adına temeli sağlama almak adına kısa süre içerisinde yine başkanla bir araya geleceklerini sözlerine ekledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Buse Türkiye şampiyonu
Buse Türkiye şampiyonu
İki öğrenciyi daha sevindirdiler
İki öğrenciyi daha sevindirdiler
Cem Kaygısız; “Krizi fırsata çevirmeliyiz”
Cem Kaygısız; “Krizi fırsata çevirmeliyiz”
Badminton topu sektirme yarışması
Badminton topu sektirme yarışması
Ünal'lı Aydın'dan ilk prova
Ünal'lı Aydın'dan ilk prova
Futbolumuz geriye gidecek
Futbolumuz geriye gidecek
Futoblun unutulmazlarından
Futoblun unutulmazlarından
Parkur branşı için kursa katıldılar
Parkur branşı için kursa katıldılar
Motivasyonum sıfırlandı
Motivasyonum sıfırlandı
Geniş kadroya sahibiz
Geniş kadroya sahibiz

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim