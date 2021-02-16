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Futbolsuzluk psikolojimi etkiledi

16 Şubat 2021 Salı 19:27
Futbolsuzluk psikolojimi etkiledi
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Yonpaş Dumlupınar’ın yeni transferi Osman Şanverdi, futbol liglerinin önümüzdeki sezondan itibaren daha da düşük kalitede oynanacağını söyledi

2019-2020 sezonunu kiralık olarak Dörtyol’da geçirerek 8 gol atan ve birçok asist yapan, sezon başında ise Yonpaş Dumlupınar’ın kadrosuna dahil ettiği kanat oyuncusu Osman Şanverdi futbolun oynanmamasından dolayı psikolojisinin etkilendiğini söyledi.

Futbol oynatılmalıydı

Osman Şanverdi; “Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve kulüp başkanları, aldıkları bu kararla sağlık yönünden haklı olabilirler ama futbol farklı bir sektör. Oynamadığımız her maç, yapmadığımız her antrenman, yeni sezon tüm futbolcuları geriye götürecektir. O yüzden orta yolu bulunup bu sezon oynatılmalıydı” dedi.

“Amatör futbolumuz, daha da aşağıya gidecek”

Yonpaş Dumlupınar’ın yeni transferi Osman Şanverdi, ülkemizde amatör olarak oynanan futbol liglerinin önümüzdeki sezondan itibaren daha da düşük kalitede oynanacağını söyledi. “Bu karar amatör futbolumuzu, bir o kadar daha amatörlüğe sürükleyecek ve aşağıya çekecektir” diyen Osman, “Gerçekten yeni sezonda nasıl bir lig olacağını çok merak ediyorum. Uzun zamandır futbolcuların çoğu antrenman yapmadı. Bunun acısı ligde çıkacaktır. Tek duam kimsesin bu boş geçen sezondan sonra yeni sezonda sakatlanmamasıdır” açıklamasını yaptı.

  

“Düzenli çalışan bir futbolcu, her sezona hazırdır”

“Ben, Allah korusun sakatlık yaşamadığım sürece futbolu bırakmayı düşünmüyorum” diyen Osman Şanverdi, uzun süredir futbolun olmaması bazı oyuncuların futbol hayatlarını olumsuz etkileyeceğini söyledi. “Yaşı gelmiş abilerim bu arayı kaldıramayıp, yeni sezonla beraber futbol hayatlarına son verebilirler. Ancak bizim gibi yaşı genç olan arkadaşların düzenli antrenman yapması durumunda yeni sezona hazır olacaklarını düşünüyorum. Bireysel çalışan bir insan her sezona hazırdır” dedi.

 “Şu an bireysel çalışıyorum”

Genç futbolcu şu an için çalışmalarına bireysel olarak devam ettiğini dile getirdi. Osman’ın açıklaması şu şekilde; “Ülke olarak kapanmadan önce takımla uzun bir süredir antrenman ve hazırlık maçları yapıyorduk. Ancak şu anki durumlardan dolayı maalesef antrenmanlarımıza ara vermek durumunda kaldık. Şu an hocamızın verdiği program dahilinde bireysel olarak çalışıyorum. Kendimizi bu ölü dönemde ne kadar hazır tutabilirsek, yeni sezona o kadar daha kolay hazırlanacağımızı düşünüyorum”.

“Psikolojik olarak etkilendim”

Yonpaş Dumlupınar’ın Yenicami’den bonservisli olarak kadrosuna kattığı yeni transferi Osman Şanverdi, “Bu sezon için maddi olarak herkesin planlarının suya düştüğünü söyleyebiliriz. Ama en çok etkilendiğim nokta çocukluğumdan beri ayrılamadığım futboldan 1 sene maç oynamadan ayrı kalmam oldu. Bu durumdan özellikle psikolojik olarak ciddi şekilde etkilendim. Ne kadar antrenman yapsak da maç performansı çok farklıdır. Hepimiz seneye bu maç performansı sorunuyla karşı karşıya kalacağız” açıklamasını yaptı.

“Futbolsuz bir hayat düşünemiyorum”

“Futboldan asla soğumam çünkü o benim hayatımın bir parçası” diyen başarılı kanat oyuncusu Osman Şanverdi, “Futbolsuz bir hayat asla düşünemiyorum. Halı saha dahi olsa gene giderim oynamaya, o yüzden futbolsuz bir hayat düşünemiyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

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