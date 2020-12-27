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Futboldan soğudum

27 Aralık 2020 Pazar 19:34
Futboldan soğudum
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Çetinkaya takım kaptanı Tunç Özgürgün Yıllardır soğuduğum futboldan artık daha fazla soğudum” dedi

Çetinkaya Türk Spor Kulübü takım kaptanı Tunç Özgürgün Futbol Federasyonu’nun almış olduğu bu kararın ülke gerçeklerine ve sürecin şekillenmesine göre değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Şu an ülkemizde vaka sayılarının artışı ve temaslı takip sistemi göz önünde bulundurulduğunda alınan kararın normal olduğu ve unutulmaması gereken bu kararı federasyonun kulüplerle birlikte aldığıdır” diyen Tunç “alınan bu karar ülke futbolunu elbette olumsuz etkileyecektir ancak bu kadar futbolu seven arkadaşımızın olması ülke futbolu için büyük bir artı oluşturmaktadır” dedi.

“Futboldan daha çok soğudum”

Şu an için spor yapmadığını söyleyen Tunç Özgürgün “bir iki kere halı saha oynadım. Onun dışında zaten iş yoğunluğundan dolayı eve yorgun geliyorum. Çok da spor yapma keyfim ve isteğim olmadığı için bir şey yapmıyorum. Yıllardır soğuduğum futboldan artık daha fazla soğudum” dedi.

“Kim ne isterse yapsın, ben girişim içerisinde olmayacağım”

Çetinkaya takım kaptanı olmanın belli başlı sorumluluklar gerektiren bir durum olduğunu söyleyen Tunç Özgürgün “insan kendisinin inanmadığı bir şey için girişim yapmamalı diye düşünüyorum. Evet futbol bir sektör, bir eğlence, bir sağlık ancak şu an sağlık şartlarının el vermemesi ve ne imza atılırsa atılsın kimsenin o kuralları 1 haftadan fazla yerine getiremeyeceğine olan inancımdan dolayı kesinlikle bir adım atmayı düşünmüyorum. Yaz aylarında 1 kan testi ile bizi lige başlattılar. Soyunma odaları bakımsız. Hijyen sıfır. Kim ne önlem aldı? Bazı gerçekleri kabul etmek gerek. Ciddiyetten çok uzağız. Ben bu şartlar altında rahatsızlığı olan aile yakınlarıma ve büyüklerime bir şeyler bulaştırma riskini alamam. Ne para önemli ne de kariyer. O yüzden herkese saygım var. Kim ne isterse yapsın, ben girişim içerisinde olmayacağım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tunç Özgürgünçetinkaya Türk Spor Kulübü
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