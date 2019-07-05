Futbolda ödüller verildi

Kıbrıs Türk futbol federasyonu 2018-2019 futbol sezonu ödül gecesi dün akşam gerçekleştirildi.Lefkoşa Golden tulip otel'de gerçekleştirilen ödül gecesine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başbakan Ersin Tatar ikinci cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat 3 Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu sağlık bakanı Ali Pilli spor dairesi müdürü Alkan Değirmencioğlu ve diğer yetkililer katıldı.
Törende sezon içerisinde başarı elde eden kuvvetlere engel silmem takımlara başarılı antrenörlere ödüller yetkililer tarafından verildi.