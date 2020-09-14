Futbolda mali kurul zamanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olağan mali kurulu 26 Eylül tarihinde gerçekleştireceğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde;

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2019-2020 Futbol Sezonu Olağan Mali Genel Kurul toplantısı 26 Eylül 2020 tarihinde Cumartesi 10.00'da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda aşağıda gösterilen gündemle toplanacaktır.

26 Eylül 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Mali Genel Kurul toplantısına KTFF'ye bağlı K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Lig Kulüp başkanları ile BTM Ligi Kulüpleri adına BTM Kulüpleri temsilcisinin katılmaları veya temsilci olarak katılacak olanların yetki belgelerini Genel Kurul'a sunmaları önemle rica olunur.

Olağan Mali Genel Kurul Toplantı Gündemi