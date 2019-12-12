Futbol’da LAÜ ve UKÜ fırtınası

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Futbol Müsabakaları, dün oynanan ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam etti.
Günün bir diğer karşılaşması Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) arasında Göçmenköy Stadı’nda oynandı. Mücadeleyi turnuvanın güçlü ekibi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Fikret Yağcıoğlu, Hasan Akkuyu ve Kayhan Zübeyir’in golleri 3-0 kazanarak puanını 6’ya çıkardı. Yakın Doğu Üniversitesi ile Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) arasında oynanması gereken karşılaşma Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin sahaya çıkmamasından dolayı oynanmadı.