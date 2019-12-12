Futbol’da LAÜ ve UKÜ fırtınası

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Futbol Müsabakaları, dün oynanan ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam etti.

Futbolda gün adına Lefkoşa’da ve Lefke’de olmak üzere iki karşılaşma oynandı. Turnuvanın iddialı ekiplerinden Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) Denizli Stadı’nda kozlarını paylaştı. Çekişmeli giden mücadeleyi Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Özcan Dağcıl’ın attığı golle 1-0 kazanarak 2’de 2 yaptı ve puanını 6’ya çıkardı.

Günün bir diğer karşılaşması Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) arasında Göçmenköy Stadı’nda oynandı. Mücadeleyi turnuvanın güçlü ekibi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Fikret Yağcıoğlu, Hasan Akkuyu ve Kayhan Zübeyir’in golleri 3-0 kazanarak puanını 6’ya çıkardı. Yakın Doğu Üniversitesi ile Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) arasında oynanması gereken karşılaşma Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin sahaya çıkmamasından dolayı oynanmadı.