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Futbolda kritik gün

25 Eylül 2020 Cuma 00:35
Futbolda kritik gün
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu mali genel kurulu bugün gerçekleştirilirken gündemde yeni sezonun planlaması da yeralacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu mali genel kurulu bugün toplanacak.

2019-2020 Futbol Sezonu mali raporu ve faaliyet raporları bugün yapılacak toplantıda üye kulüplerin bilgisine getirilerek onaya sunulacak.

Genel kurulun gündem maddesi olan 2020-2021 Futbol Sezonu’nun değerlerndirilmesi maddesi gereğince yeni sezonun nasıl olacağı konuşulacak.

Kulüpler yeni sezonda futbolun ne zaman başlayıp ne zaman antrenmanların başlaması konusunda fikirlerini ortaya koyacak.

Tartışmalı bir süreç yaşanan futbolda bazı kulüp başkanları liglerin bir yıllığına askıya alınmasına sıcak bakarken bazı kulüp başkanları ise bu öneriye şiddetle karşı çıkarak liglerin oynanmasını istiyor.

Genel kurul pandemi tedbirleri çerçevesinde 40 kişi ile sınırlandırılırken kulüp temsilcileri birer kişi olacak. Toplantıya basından sadece iki KTSYD temsilcisi haber servisi için yeralacak başka basın alınmayacak.

Toplantı tüm kesimlerin izleyebilmesi için BRT-3 kanalından saat 16.00’dan itibaren canlı yayınlanacak.

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