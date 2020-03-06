Futbolda haftanın programı

K-Pet Süper Lig
Bugün – 18:00
Türk Ocağı – Hamitköy Emre Öztaşlı
Çetinkaya – Merit A. Yeşilova Mehmet Sezener
Yarın -14:30
MTG – Gönyeli Mustafa Öztugay
Cihangir – DTB Ali Özer
Göçmenköy – Binatlı Kerem Eran
Pazar – 14:30
Gençlik Gücü – Yenicami Fehim Dayı
BÜY – Küçük Kaymaklı Serhan Şimşek
Düzkaya – Lefke Utku Hamamcıoğlu
K-Pet Birinci Lig
Yarın – 14:30
Karşıyaka – Mormenekşe Hüseyin Eyyüpler
Çanakkale – Dörtyol Hüseyin Özkan
Esentepe – Maraş Tufan Çerçioğlu
Pazar – 14:30
GHE – Lapta Zekai Töre
Görneç – Ozanköy Hakan Muhtaroğlu
Yonpaş Dumlupınar – Yalova Evren Karademir
Bostancı Bağcıl – Mesarya Osman Özpaşa
BTM 1. Lig Play-off
İncirli – Dikmen Turgay Misk
BTM 1. Lig Play-out
Dipkarpaz – Ortaköy İsfendiyar Açıksöz