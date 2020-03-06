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Futbolda haftanın programı

Futbolda bu hafta..

Futbolda haftanın programı

Futbolda bu hafta..

06 Mart 2020 Cuma 08:02
Futbolda haftanın programı
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K-Pet Süper Lig

Bugün – 18:00

Türk Ocağı – Hamitköy                     Emre Öztaşlı

Çetinkaya – Merit A. Yeşilova          Mehmet Sezener

Yarın -14:30

MTG – Gönyeli                      Mustafa Öztugay

Cihangir – DTB                     Ali Özer

Göçmenköy – Binatlı             Kerem Eran

Pazar – 14:30

Gençlik Gücü – Yenicami      Fehim Dayı

BÜY – Küçük Kaymaklı       Serhan Şimşek

Düzkaya – Lefke                   Utku Hamamcıoğlu

K-Pet Birinci Lig

Yarın – 14:30

Karşıyaka – Mormenekşe       Hüseyin Eyyüpler

Çanakkale – Dörtyol              Hüseyin Özkan

Esentepe – Maraş                   Tufan Çerçioğlu

Pazar – 14:30

GHE – Lapta                                     Zekai  Töre

Görneç – Ozanköy                             Hakan Muhtaroğlu

Yonpaş Dumlupınar – Yalova           Evren Karademir

Bostancı Bağcıl – Mesarya                Osman Özpaşa

BTM 1. Lig Play-off

İncirli – Dikmen                                 Turgay Misk

BTM 1. Lig Play-out

Dipkarpaz – Ortaköy                         İsfendiyar Açıksöz

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Futbol ProgramıKktc Futbol Ligleri
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