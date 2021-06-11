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“Futbolda altyapı ve basının altyapılara yaklaşımı” konuşuldu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Telsim’in katkılarıyla çevrim içi seminerlerinin üçüncüsünü 10 Haziran Perşembe günü gerçekleştirdi.

11 Haziran 2021 Cuma 17:58
“Futbolda altyapı ve basının altyapılara yaklaşımı” konuşuldu
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 “Futbolda altyapı ve basının altyapılara yaklaşımı” konu başlıklı seminerde konuşmacı olarak Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu antrenör eğitimcisi Fedayi Aksoy yer aldı. Ayrıca Türkiye’de şu an Rizespor’da teknik direktörlük görevini sürdüren, kariyerinde Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi kulüplerde forma giyen Bülent Uygun da seminere katılarak görüşlerini aktardı.

Bülent Uygun destek belirtti

Dernek yönetim kurulu üyesi Çilen Ulusoy’un moderatörlüğünü yaptığı ve KTSYD üyelerinin katılım gösterdiği çevrim içi seminere katılan Teknik Direktör Bülent Uygun, ülke sporunun dışa açılımı için kendisine göre yapılabilecek birçok proje olduğunu düşündüğünü kaydetti. Yapılanma ve projelerle hareket edildiğinde Kıbrıslı Türk gençlerin spordaki başarılarının duyurulabileceğini belirten Uygun, Fenerbahçe’de futbol oynadığı dönemde Kıbrıs’ta kamp yaptıklarını hatırlatarak iki ülkenin spordan sorumlu birimlerinin desteğinin önemine değindi ve dışa açılım adına adımlar atılabileceğini söyledi. Uygun, KTSYD’nin yapacağı herhangi bir etkinlikte ülke sporu için yapılabilecek işbirliklerine katkı koymaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Aksoy altyapı sürecini ve basının rolünü aktardı

Seminerde konuşmacı olarak yer alan Fedayi Aksoy ise altyapılardaki yaş gruplarının geçirdiği süreçleri örneklerle açıkladı. Kıbrıs’ta yeni bir vizyon ve misyonla bir altyapı modelinin oluşturulabileceğini belirten Aksoy, burada basının rolüne değindi. Aksoy, 6 yaştan 15 yaşına kadarki süreçte çocukların eğitimlerini tamamladığını, spor yazarlarının da bu süreci haberlerini yazıp, yorumlarken bilmesi gerektiğini vurgularken, her bir yaş kategorisindeki detayları örnekleri ile destekleyerek kendisine yöneltilen soruları cevapları.

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan seminere konuşmacı olarak katılan Bülent Uygun ve Fedayi Aksoy’a vermiş olduğu destek ve bilgilerden dolayı teşekkür etti.

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