Futbolculara yeni sponsor

Futbolcular Derneği, Yusuf Kaymak Yapı Market ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Futbolcular Derneği Yönetim Kurulu üyesi de olan Ali ve Yusuf Özbahar kardeşlerin sahibi olduğu Yusuf Kaymak Yapı Market ile yıl sonuna kadar sponsorluk sözleşmesi imzalayan Futbolcular Derneği Başkanı Berkem Korbay futbolcuların derneğe üyelik sonrasında bazı indirimlerden de yararlanabileceğini açıkladı.

Yapılan sponsorluk anlaşması gereği Futbolcular Derneği üyeleri hırdavat, inşaat malzemeleri alımlarında %15 indirime sahip olacak.