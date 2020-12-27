Futbolculara avantaj

Futbolcular Derneği, Üyelerine her bölgede avantajlar sağlamak için yapılan sponsorluk anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi.

Dernek üyesi ayrıca Physio Point Fizik Tedavi merkezi sahibi İbrahim Öksüzogulları, 1 yıllık süreçte Futbolcuların fizik tedavi seanslarında %25 oranında indirim yaparak destek oldu.

Ayrıca yine futbolcuların eşleri için Lazer, Epilasyon, Kalıcı Tırnak ve Pilates gibi hizmetlerden de aynı oranda indirim kullanabilecekleri açıklandı.

Futbolcuların ve eşlerinin avantajlardan yararlanmak için derneğe üye olmakarı gerektiği belirtildi.