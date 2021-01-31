Futbola halen aşığım

Yıllarını futbola adamış başarılı bir futbolcu olan Nejat Onat disiplini ve başarısı ile hep akıllarda

Kıbrıs Türk Futbolu’na adını altın harflerle yazdıran eski futbolcularımızdan ilk olarak Nejat Onat’ı futbola halen aşık olduğunu söyledi.

Aklı hep MTG’de oldu

1960’lı yıllarda özellikle Mağusa Türk Gücü formasıyla başarılı bir futbol hayatı olan Nejat Onat genç yaşında bir süre Türkiye’de de futbol macerası olsa da sarı yeşilli forma onu hep cezbettiğini söyedi.

Uzun yıllar MTG forması giydi

Özellikle 1968-69 sezonunda Mağusa Türk Gücü futbol takımının ilk lig şampiyonluğunda takımın en önemli isimlerinden olan Onat uzun yıllar sarı yeşilli formayı giydi.

1974 sonrasında antrenör futbolcu olarak da takıma hizmet veren Nejat Onat Teknik adam olarak lig ve kupa sampiyonlukları yaşadı.

Nejat Onat futbolsuz geçen bu günlerde futbolun ne kadar çok hayatın içinde olduğunu söyleyerek futbola herzaman aşık birisi olduğunu söyledi