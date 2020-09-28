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Futbola darbe vurur

28 Eylül 2020 Pazartesi 00:07
Futbola darbe vurur
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14 kulübün A lisans antrenörlerin Süper Lig’de görev alması önerisini değerlendiren Göktaş bunun büyük hata olacağını söyledi

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği Başkanı Süleyman Göktaş önceki gün gerçekleştirilen Futbol Federasyonu genel kurulunda 14 kulübün sunduğu A lisans antrenörlerin Süper Lig’de görev yapması yönündeki talebin uygun bir talep olmadığını söyledi.

Uygun bir durum değildir

Göktaş mevcut durumda bunun mümkün olmadığını belirterek “Böyle bir olgunun gerçekleşmesi uygun bir durum değildir “ dedi.

Geçmişte benzer uygulama yapıldı

“Eğitim başlar sonra eğitime katılanlara çalışma izni verilir” diyen Göktaş geçmişte de Futbol Federasyonu’nun bu uygulamayı yaptığını söyledi.

Futbol darbe alır

Süleyman Göktaş bunun kabul edilmesi durumunda futbolun büyük darbe alacağını belirterek “ülkedeki futbol katledilsin isterlerse bu uygulamayı yapsınlar” dedi.

UEFA ve FIFA’daki uygulamalar aynı

Antrenörler Derneği başkanı Süleyman Göktaş yönetmelik değiştirmenin tehlikeli olduğunu söyleyerek “Uluslararası normlara uygun olmaz” UEFA’da FIFA’da bu uygulamalar yapılır” dedi.

Sertoğlu’nun da kabul etmemesi sevindirici

Göktaş bu uygulamanın Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu tarafından da kabul edilmemesinin sevindirici olduğunu belirterek “futbolun ilerlemesini ve gelişmesini isteyen herkes bu öneriyi kabul etmez” dedi.

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