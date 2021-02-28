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Futbola bağlılığım bambaşka

Dörtyol’un takım kaptanlığını da yapan 1995 doğumlu Ayberk Payas futbolun bu ortamda başlamasının riskli olduğunu söyledi

28 Şubat 2021 Pazar 15:11
Futbola bağlılığım bambaşka
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Dörtyol’un takım kaptanlığını da yapan 1995 doğumlu Ayberk Payas futbolun bu ortamda başlamasının riskli olduğunu söyledi

Birinci Lig’in güçlü ekiplerinden Dörtyol’un takım kaptanı Ayberk Payas ülkede futbolun amatör olarak oynandığını ve virüs devam ettiği müddetçe futbolun oynanmasının riskli olduğunu söyledi.

Futbolun başlaması riskli

Ayberk Payas “Alınan bu karar iki yönlü değerlendirilmeli bence. Ülkemizde futbol amatör olarak oynanıyor. Çoğu futbolcu bir meslekle uğraşıyor ve ek olarak futbol oynuyor. O yüzden hastalık olduğu sürece futbolun başlaması riskli” dedi.

Futbolcular çok etkilendi

“Futbol her yerde oynatıldığı gibi ülkemizde de bazı önlemler alınarak oynatılabilirdi” diyen Ayberk “Federasyon bunu göze almadı ve böyle bir karar aldı. Böyle olması da biz futbolcuları çok etkiledi” dedi.

“Gerileyeceğiz”

Dörtyol’un başarılı futbolcusu Ayberk Payas, ülke futbolunun verilen ara nedeniyle geriye gideceğini söyledi. “Ülke futbolu, Avrupa ülkeleri gibi çok gelişmiş olmasa da yavaş yavaş gelişmeye başlamıştı” diyen Ayberk, “Bu kararla birlikte büyük bir gerileme yaşayacaktır. 1 sezon boyuna futbol oynamamak demek, çoğu futbolcu arkadaşımızın ileriki sezonlarda çok gerileyecek olması demektir. Aynı zamanda futbol kulüpleri içinde sıkıntı yaşanacaktır” dedi.

“Futbolsuz bir hayat düşünemiyorum”

Futbolun kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu aktaran golcü futbolcu, “Birçok futbolcu abilerim futbolu bırakma noktasına gelebilir. Fakat benim düşüncem futbolu seven insanlar futboldan kopamaz ve bir şekilde geri dönecektir. Benim kesinlikle futbolu bırakma gibi bir düşüncem yok. Tabii ki de devam edeceğim. Uzun yıllar bu futbolun içinde kalmayı hedefliyorum. Futbolsuz hayat düşünemiyorum” şeklinde konuştu.

“Hazır kalmaya çalışıyorum”

Yeni sezonu şimdiden düşünmeye başladığını ve bu doğrultuda çalışmalarına başladığını dile getiren Dörtyol’un golcüsü Ayberk Payas, “Sürekli olarak bireysel antrenmanlarımı yapıyorum. Zaten spordan pek uzak kalan biri değilim. O yüzden kendimi olabildiğince hazır tutmaya çalışıyorum. Her ne kadar toplu yapılan antrenmanlar kadar olmasa da yaptığım bireysel antrenmanlarla hazır kalmaya çalışacağım. Yeni sezona da en hazır şekilde girmeyi hedefliyorum” açıklamasını yaptı.

“Futbola olan bağlılığım bambaşka”

“Futbolun olmaması beni hem maddi hem de manevi yönden etkiledi” ifadesi ile konuşmasına devam eden Ayberk,  “Manevi yönden daha fazla etkilendiğimi söyleyebilirim. Futbola olan bağlılığım çok başka benim. Sadece maddiyat olarak bakamıyorum. Manevi değeri de çok yüksek. O yüzden manevi yönden çok etkilendim. Etkisini de kolay kolay atamam diye tahmin ediyorum” dedi.

“Gelecek sezonun hayalini kuruyorum”

Dörtyol’un başarılı futbolcusu Ayberk Payas, verilen aradan dolayı futboldan tüm futbolcuların biraz da olsa soğuduğunu ve futbolcu çok özlediğini söyledi. Payas, “Bu dönemde futboldan soğumadım diyen yoktur. Herkes biraz da olsa soğumuştur. Ben de biraz soğudum diyebilirim. Ama soğuduk diye de futbola yüz çevirecek değiliz. Şimdiden gelecek sezonun hayalini kuruyorum ve ona göre hazırlanıyorum” şeklinde konuştu.

“Elimi taşın altına koymaya hazırım”

Golcü futbolcu Ayberk Payas, konuşmasının son bölümünde futbolun başlayabilmesi için her zaman elinden gelen yardımı yapmaya hazır olduğunu söyledi. “Federasyonun nasıl bir yol izleyeceği çok önemli” diyen Ayberk,  “O yola göre ben de üstüme düşen görevi yapmak için hazırım. Futbolsuz günler çok sıkıcı o yüzden futbolun geri dönmesi için elimi taşın altına koyarım. Ama sadece bizim bulunacağımız bir girişimle futbol geri gelmiyor. Ülke olarak futbolu seven herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor” diyerek sözlerini noktaladı.

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