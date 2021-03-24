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Futbola aşık birisi

Kıbrıs Türk spor tarihinde birçok sporcunun hayatına dokunan Niyazi Okutan öğrencileri tarafından halen saygıyla karşılanıyor

24 Mart 2021 Çarşamba 19:21
Futbola aşık birisi
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Beden eğitimi öğretmeni olarak birçok spor dalında eğitmen olarak görev yapan Niyazi Okutan için futbol herzaman vazgeçilmezi oldu.

Başarılı bir futbolcuydu

Genç yaşta önce Civisil, sonra da İskele Demirspor’da (Şimdiki Larnaka Gençler Birliği) top koşturmaya başlayan Niyazi Okutan hem orta saha, hem de savunmada görev alan başarılı bir sporcuydu.

Okul süresince sporu bırakmadı

Türkiye’deki okul yıllarında da zaman zaman geldiği Kıbrıs’ta maçlara çıkan Okutan okul sonrası hem oyuncu hem de antrenör olarak çalıştı. Okutan Larnaka’dan İskele’ye göç eden Larnaka Gençler Birliği’nde 1970’li yılların sonuna kadar antrenör-futbolcu, sonrasında ise antrenör olarak hizmet verdi.

Gençler Birliği’ni Birinci Lige çıkardı

1981 yılında Gençler Birliği’ni İkinci Lig’den en üst lig olan Birinci Lig’e çıkaran Niyazi Okutan 1983-84 sezonunda kırmızı siyahlılar tarihlerinde ilk kez Birinci Lig şampiyonluğuna da çok yaklaştılar. Takımın başında yine Niyazi Okutan vardı. Son haftalara kadar süren mücadeleyi bitime az kala kaybeden kırmızı siyahlılar üçüncülükle yetinmek sorunda kaldılar.

Teknik direktörlük hayatı yoğun geçti

Teknik direktörlük hayatı da yoğun geçenNiyazi Okutan Hoca, Gençler Birliği’nin yanısıra, Çanakkale, Yeni Boğaziçi, Mehmetçik ve Akıncılar’da görev yaptı. Son döneminde ise Çetinkaya’da görev yapan Okutan, yine de futboldan kopmadı.

Futbol Federasyonu başkanlığı yaptı

Bir dönem Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanlığı yapan Okutan, Federasyon başkanlığında futbolun zirvesi denebilecek bir makamda da ülke futboluna başarıyla hizmet etti.

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