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Futbola 8 buçuk milyon katkı

KTFF Başkanı Sertoğlu Başbakan Tatar’ı ziyaret ederek görüştü

Futbola 8 buçuk milyon katkı

KTFF Başkanı Sertoğlu Başbakan Tatar’ı ziyaret ederek görüştü

30 Ağustos 2019 Cuma 13:49
Futbola 8 buçuk milyon katkı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti. Başbakanlık’ta gerçekleşen görüşmede Başbakan Ersin Tatar ilk kez KTFF’ye verilecek devlet katkısının miktarını açıkladı. Tatar, bu yıl KTFF’ye 8,5 Milyon TL’lik katkı yapılacağını ifade etti. Başbakanlık ile KTFF arasında imzalanacak olan protokolün de 3 Eylül 2019 Salı günü saat 09.30’da imzalanacağı belirtildi.

Sertoğlu: “En büyük sponsor devletimiz”

Ziyarette ilk konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu oldu. Sertoğlu, liglerin açılmasına az bir zaman kaldığını ve kulüplerin yeni sezona hazırlıklarını sürdürdüğünü bildirerek sözlerine başladı. Ülkede spor ambargosundan dolayı kulüplerin en büyük sponsorunun devlet olduğunu ifade eden Sertoğlu, “Ambargolardan dolayı tanınmıyoruz. Ne reklam ne de naklen yayın geliri gibi gelirlerimiz var. Bu açığı devletimiz kulüplere ve sporcularımıza yaptığı katkıyla bir şekilde kapatmaya çalışıyor.” dedi.

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Tatar: “Spor kulüpleri herkesi bir çatı altına topluyor”

Başbakan Ersin Tatar ise sözlerine uzun yıllardır KTFF Başkanlığı görevinde bulunan Hasan Sertoğlu’nu kutlayarak başladı. Futbolun içerisinde siyasetin olmadığını ve farklı siyasi görüşlere sahip insanları bir çatı altına toplamayı başaran bir ortam olduğunu belirten Tatar, “Futbol ve spor birlik ve beraberliktir. Çeşitli siyasi görüşlerden farklı insanlar aynı çatı altında spor için çalışmalar yapıyor. Siyaset spor kulüplerinde yoktur.” dedi.

“8,5 Milyon TL’lik kaynak aktarılacak”

Hükümet olarak KTFF’ye 8,5 Milyon TL’lik bir kaynağın aktarılmasını uygun gördüklerini ifade eden Tatar, “Sizin de dediğiniz gibi bu ekonomik bir döngüdür. 60 milyonluk ekonomik bir döngüdür. Bu 10 yılda 600 milyon TL demektir. 10 yılda bu paraya denk işlere imza atmış bir federasyondan bahsediyoruz. Bu para çok sayıda insana katkı yapmıştır. Sahalardan farklı yönlere kadar birçok ortama katkı koymuştur.” diye konuştu. Son yıllarda seyirci sayısındaki artışı da gözlemlediğini kaydeden Tatar, 10 bin seyirciye yakın oynanan maçları izlediklerini, TV’de gösterilen maçlarla dünyanın birçok yerinde de izlendiklerini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Hasan Sertoğlu
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