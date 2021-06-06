Futbol tarihinde böylesi görülmedi!

PSV ve ADO Den Haag kadın futbol takımları arasında oynanan Hollanda Kraliyet Kupası maçına penaltı pozisyonu damga vurdu.

PSV KUPAYI TARİHİNDE İLK KEZ KAZANDI

Karşılaşmanın 17. dakikasında ADO Den Haag takımının PSV ceza sahası içinde yaptığı atak esansında PSV oyuncusu Janou Levels, hakeme rakip oyuncunun topa elle temas ettiğini ifade etmek için elini havaya kaldırdı. O sırada havada olan top Levels'in eline çarptı. Hakem Shona Shukrula da tereddüt etmeden PSV aleyhine penaltı verdi. Gwyneth Hendriks'ın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci kurtardı. Mücadeleyi 1-0 kazanan PSV tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.