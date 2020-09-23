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‘Futbol oynansın’

23 Eylül 2020 Çarşamba 00:34
‘Futbol oynansın’
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Çıldır, sporu durdurmanın ülke gençliğine yapılacak en büyük kötülük oluğunu söyledi

Gönyeli Kulüp Başkanı Mehmet Çıldır futbolda gelinen son nokta ile ilgili olarak açıklama yaptı. Sporun olmadığı bir noktada gençliğin ne yapacağını, bunun üzerine eğitimin de sıkıntılı olduğu bir dönemde gençliğin durumunun içler acısı olduğunu söyledi.

Gençler ne yapacak?

Gönyeli Kulüp Başkanı Mehmet Çıldır; okulların kapalı, sporun da durdurulduğu bir dönemde ülkede gençliğe aktivite anlamında hiçbir seçenek kalmadığını ifade ederek, bu genç kesimin nereye gideceği veya ne yapacağı konusunda ciddi endişeleri olduğunu söyledi.

Sporun durması anlamsız

Ülkede sporun genelinde birçok kesimin evine ekmek götürdüğünü ifade eden Gönyeli Kulüp Başkanı Mehmet Çıldır, gece kulüplerinin açık olduğu bir ülkede sporun durmasının çok anlamsız olduğunu aktardı.

Ülke gençliğine bu kötülük yapılmamalı

Ülke gençliğine bu kötülüğün yapılmaması gerektiğini savunan Mehmet Çıldır, kulüpler ve ilgili birimler iyi ve planlı çalışarak alınacak tedbirlerle birlikte sporun devam edebileceğini söyleyen Gönyeli Kulüp Başkanı Mehmet Çıldır, Gönyeli Kulüp Başkanı olarak futbolun yüzde yüz oynanmasını istediğini söyledi.

Spora karşı olanlara kırgınım

Sporun olmadığı bir toplumda iyi ve kaliteli gençliğin olmasının mümkün olmadığını ifade eden Çıldır, spora karşı olan kaç kişi varsa hepsine kırgın olduğunu söyledi. Ülke gençliği için devletin spor aktiviteleri adına her kesime yatırım yapması gerektiğini aktaran Gönyeli Kulüp Başkanı Mehmet Çıldır, sağlığın elbette önemli olduğunu, ancak bunları aşacak imkana da sahip olunduğunu sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 22.09.2020 20:43
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