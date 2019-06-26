Futbol Federasyonu mali kurulu yapılacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2018-2019 Futbol Sezonu Olağan Mali Genel Kurul toplantısı 29 Haziran 2019 tarihinde saat 10.00'da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda toplanacak.

KTFF’den yapılan açıklamada, 29 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan Olağan Mali Genel Kurul toplantısına KTFF'ye bağlı K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Lig Kulüp başkanları ile BTM Ligi Kulüpleri adına BTM Kulüpleri temsilcisinin katılmaları veya temsilci olarak katılacak olanların yetki belgelerini Genel Kurul'a sunmaları istendi.