Futbol Federasyonu Genel Kurulu yapıldı

Necmi Belge

Tek gündem maddesi olan Başkanlık gündemi ile yapilan toplantıya başkan adayları Hasan Sertoğlu,Tekin Birinci ve 33 kulüpten 32'si katıldı. Başkanlık Divanının baikan Aslan Bıçaklı, üyeliklere Hasan Besim ile Bayar Piskobulu'nun seçildiği genel kurulda Faaliyet ve Mali raporların oybirliği oylandi. Faaliyet ve Mali raporların aklanmasının ardından başkan adayları Tekin Birinci ile Hasan Sertoğlu birer konuşma yaptı. Konuşmalardan sonra yapılan secimde Hasan Sertoğlu 31, Tekin Birinci 1 oy aldı. Bir kulüp, Girne Halk Evi genel kurula katılmadı. Bu sonuçla, Hasan Sertoğlu, önümüzdeki 4 yıl Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanlığına bir kez daha seçilmiş oldu. Seçimin ardından Özel.Tahsin Dilek ve Temenniler bölümünde günün son konuşmasını yaptı. Böylece, genel kurul tamamlanmış oldu.