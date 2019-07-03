Futbol Federasyonu geleneksel ödül töreni yarın akşam Golden Tulip Otel’de gerçekleştirilecek

KTFF 2018-19 Futbol Sezonu’ndaki başarılıları ödüllendirmek amacıyla ödül töreni düzenliyor. Yarın akşam saat 20.00’de Lefkoşa Golden Tulip Hotel’deki ödül gecesi ile birlikte 2018-19 Futbol Sezonu’nda başarı elde eden kulüp ve futbolcular ödüllerini alacak.

Gecede ayrıca Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu sponsorları olan Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet), Başman Şirketler Grubu, Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) ve DigiTech firmalarına da katkılarından dolayı teşekkür plaketi verilecek. Yapılan açıklamada futbolun tüm paydaşlarının geceye davetli olduğu duyuruldu. Gecede ödül alacak kulüp ve futbolcular şöyle;



Başarı Ödülü Alacak Olan Kulüpler

Mağusa Türk Gücü (K-Pet Süper Lig Şampiyonu)

Mağusa Türk Gücü (Kıbrıs Kupası Şampiyonu)

Yenicami (K-Pet Süper Lig İkincisi)

Doğan Türk Birliği (K-Pet Süper Lig Üçüncüsü)

Göçmenköy (K-Pet 1.Lig Şampiyonu)

Düzkaya (K-Pet 1.Lig İkincisi)

Hamitköy (K-Pet 1.Lig Play-Off Birincisi)

Türk Ocağı Limasol (U21 Süper Lig Şampiyonu)

Mağusa Türk Gücü (U21 Süper Lig İkincisi)

Doğan Türk Birliği (U21 Süper Lig Üçüncüsü)

Yonpaş Dumlupınar (U21 1.Lig Şampiyonu)

Mormenekşe (U21 1.Lig İkincisi)

Göçmenköy (U21 1.Lig Üçüncüsü)

Yonpaş Dumlupınar (Ahmed Sami Topcan Kupası Şampiyonu)



Baf Ülkü Yurdu (U17 Ligi Şampiyonu)Baf Ülkü Yurdu (Digitech U15 Ligi Şampiyonu)Mağusa Spor Akademisi (KKTCELL Kadınlar Ligi Şampiyonu)Centilmenlig Ödülü Alacak Olan KulüplerL. Gençler Birliği (K-Pet Süper Lig Centilmenlig Birincisi)Bostancı Bağcıl (K-Pet 1.Lig Centilmenlig Birincisi)Baf Ülkü Yurdu (U21 Süper Lig Centilmenlig Birincisi)Yalova (U21 1.Lig Centilmenlig Birincisi)Gol Kralları Ve Gol KraliçesiJohn Ebuka Okoye (Yenicami) (K-Pet Süper Lig Gol Kralı/33 Gol)Sadık Balarabe (Mağusa Türk Gücü) (Kıbrıs Kupası Gol Kralı/12gol)İrfan Boşnak (Akova Vuda) (K-Pet 1.Lig Gol Kralı/29gol)Cevdet Gürsel Alıcı (Türk Ocağı Limasol) (U21 Süper Lig Gol Kralı/61 Gol)Ademok Oladımejı (Yonpaş Dumlupınar) (U21 1.Lig Gol Kralı/39gol)Ömer Ulaş (Baf Ülkü Yurdu) (U17 Ligi Gol Kralı/17 Gol)Abdullah Çomunoğlu (Merit Alsancak Yeşilova) (Digitech U15 Ligi Gol Kralı/23 Gol)Başak Ruso (Akdeniz Sb) (KKTCELL Kadınlar Ligi Gol Kralı/14 Gol)