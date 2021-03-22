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 “Futbol, Esentepe köyünde yaşam biçimidir”

Birinci Lig ekiplerinden Esentepe Spor Kulübü’nün Alt Yapı Antrenörü Gökhan Kim, önemli açıklamalarda bulundu. 

22 Mart 2021 Pazartesi 19:24
 “Futbol, Esentepe köyünde yaşam biçimidir”
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1998 yılından beridir Esentepe alt yapısında Antrenörlük yapan Gökhan Kim, köy gençliğinin sporu yaşam biçimi olarak gördüğünü söyledi. “Alt yapımız olmazsa kulübün var olması imkansızdır” diyen Gökhan Kim, alt yapıda eğitim gören gençlerin, A takımla aynı sistemde çalıştığını söyledi. “Herhangi bir genç futbolcu, A takıma yükseldiği zaman sırıtmadan forma giyebiliyor. Bunun en büyük sebebi pozisyon bilgisini çok fazla çalışmamızdır. Sporla yatıp, sporla kalkan bir köyüz. Kulüpte bugüne kadar başkanlık yapan ve yönetimde yer alan isimlerin alt yapıya desteği tam olmuştur” diyen Gökhan Kim, “Kulübümüzde forma giyen futbolcularla aile ortamımız var. Yetenekli gençlerimiz var. Sivrilen gençlerin önünü açıyoruz. Esentepe Spor Kulübü, her zaman genç oyuncularının önünü açarak hem kendilerine hem de Kıbrıs futboluna katkı yapmaktadır. Hedefimiz her zaman genelde Kıbrıs Türk futboluna, özelde ise Esentepe Spor Kulübü’ne karakterli futbolcular ve bireyler yetiştirmektir” ifadelerini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 22.03.2021 20:42
Anahtar Kelimeler:
FutbolKktcSporGökhan Kim
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