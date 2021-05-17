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Futbol direktörlüğü oluşturuldu

Süper ligin Başkent temsilcisi Yenicami’de gelecek yıl adına futbol direktörlüğü oluşturuldu

17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:32
Futbol direktörlüğü oluşturuldu
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Süper ligin Başkent temsilcisi Yenicami’de gelecek yıl adına Futbol direktörlüğü oluşturuldu. Geçtiğimiz gün Başkan Ali Vehid nezdinde toplanan yönetim kurulunun aldığı karar sonrasında Vedat Akdeniz, Lal Kaner, Eliz Konak ve Özgür Bayraktar’dan oluşan komite, görevlendireceği bir menejer aracılığı ile oyuncuların yurt dışına gidiş gelişlerini, kulüp menfaatlerini koruyacak şekilde Yenicami marka değerini artırıcı projelerin ise yönetime sunacak.

Akademideki her oyuncunun özlük dosyalarının kontrolünün de sağlanacağı komitede, kulüp adına sponsorluk görüşmeleri de bu komitede yer bulacak. Kurumsal ilişkiler marka direktörü Vedat Akdeniz, Hukuku direktörü Lal Kaner, Dış ilişkiler direktörünün Eliz Konak olduğu komitede, Futbol direktörü ise Özgü Bayraktar olacak.

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