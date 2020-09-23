‘Futbol bu aşamada lükstür’

Çetinkaya eski Kulüp Başkanı Bülent Dizdarlı bu şartlarda liglerin başlamasına önceki dönemde olduğu gibi bugün de karşı olduğunu söyledi

Çetinkaya eski Kulüp Başkanı ve Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı liglerin başlayıp başlamayacağı tartışmalarıyla ilgili olarak Diyalog Spor’a önemli açıklamalarda bulundu.

Aynı fikirdeyim

Dizdarlı fikirlerinde bir değişiklik olmadığını ve halen ülkede futbol oynanmasının risk olduğunu belirterek “Şartlar değişmedi ve aynıdır. O dönemki fikrim neyse bugün de aynı fikirdeyim” dedi.

Futboldan soğudum

Dizdarlı yaşananlardan dolayı ülke futbolundan soğuduğunu belirterek “artık ülke futboluyla ilgilenmiyorum. Futboldan soğudum. Türkiye ligleriyle bile ilgilenmiyorum. Avrupa’dan futbol izliyorum” dedi.

Bülent Dizdarlı ülkede vakaların olduğu bir dönemde futbol oynamanın çok lüks olduğunu kaydederek “Bu aşamada futbol oynatılması doğru değil. Ülke salgın ile boğuşurken sağlık imkanları belirli bir durumdayken bunu riske atıp futbol oynamak veya oynatmak yanlıştır” dedi.

Uyarım sadece Covid ile ilgili değildi

Dizdarlı daha önceki dönemde yaptığı uyarılarla ilgili olarak “Uyarım sadece Covid yönünden değildi. O dönem kısa sürede hazırlanamayacakları yönündeydi. Birçok futbolcu sakatlandı” dedi.

Sertoğlu dediğime geç geldi

Bülent Dİzdarlı o dönem Hasan Sertoğlu’nun kendisini eleştirdiğini ancak bugün aynı noktada buluştuklarını söyleyerek “İşin ilginç tarafı o zamanlar futbolu oynatmak için söylediklerimi kulak arkası eden federasyon başkanı şimdi, o zaman yazdıklarımı kopyala yapıştır yaparak oynanmama yönünde kullanıyor. Ama ben yine aynı noktadayım” dedi.