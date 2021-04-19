Necmi USAL

Yeni sezonda 1’inci Lig’de mücadele edecek olan başkentin yeşil beyazlı ekibi Gençlik Gücü’nün genç sol kanat oyuncusu Sezgin Dağ “Ben futbola tabii ki de devam edeceğim. Futbol benim yaşam sebebim diyebilirim. Ne olursa olsun hedeflerim var ve bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğim” dedi.

“Önlem alınarak futbolumuz başlatılabilirdi”

Gençlik Gücü’nün genç futbolcusu Sezgin, federasyonun ve kulüplerin aldığı kararı yanlış buldu. “Futbol oynatılabilirdi” diyen genç oyuncu, “En büyük örnek olarak bize en yakın olan ülke Türkiye’yi gösterebiliriz. Orada da vakaları görüyoruz. Aşırı fazla vaka var ama bunun bilincinde önlem alınarak futbol devam ettirildi. Türkiye'de bütün profesyonel ligler bitmek üzere ve Nisan ayı sonu amatör (bal) ligi açılıyor. Federasyon çok aceleci davrandı. Tabii ki de sağlık her şeyden önemli ama bence gerekli önlemler alınarak futbolumuz başlatılabilirdi” dedi.

“Futbol ve futbolcu kalitesi düşecek”

“Futbola verilen bu aradan dolayı adamızdaki futbol ve futbolcu kalitesi de düşecektir” diyen Sezgin, “Özellikle futbolcu sayısında büyük düşüşler göreceğimizi düşünüyorum. Zaten Nisan ayından amatör (Bal) ligi açılıyor. Birçok arkadaşım transfer olmuş durumda ve şu anki belirsizlikten dolayı geri gelmeme ihtimalleri var. Şahsen ben, şuan sakatlık yaşamasaydım 2 takımdan transferi teklifi almıştım. Gidebilirdim. Yeni sezonda kulüplerin işi çok zor olacak. Oyuncu bulmakta zorlanacaklar" ifadelerine yer verdi.

“Futbol, benim yaşam sebebim”

Birçok futbolcunun verilen ara nedeniyle futbol hayatını sonlandıracağını dile getiren Sezgin, “Ben futbola tabii ki de devam edeceğim. Futbol benim yaşam sebebim diyebilirim. Ne olursa olsun hedeflerim var ve bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğim. Yeni sezona en iyi şekilde girmek için elimden geleni yapıyorum. Takım idmanları başlayana kadar da bireysel olarak antrenmanlarıma devam ediyorum” şeklinde konuştu.

“Eldeki imkanları maksimum şekilde kullanıyorum”

Futbolun olmadığı bu dönemde futboldan uzak kalmamak için elinden geleni yaptığını ifade eden Gençlik Gücü futbolcusu Sezgin Dağ, “Halı sahalar açıkken, takım arkadaşlarımla haftada 3-4 kez gidiyorduk. Ama şu an maalesef gidemiyoruz. Bireysel olarak sahaya gidip koşular yapıyorum. Kendimi yeni sezona hazır tutmak için Fitness salonları açık olduğu zaman haftanın 3 günü güç ile kuvvet çalışıyordum. Açıkçası kendimi geliştirme adına elimde olan imkanlarla yapabileceğim şeyleri yapmaya çalışıyorum” dedi.

“Mental olarak yıprandım”

Gençlik Gücü futbolcusu Sezgin Dağ, geçtiğimiz sezon için maddi olarak planlarının suya düştüğünü söyledi. “Manevi yönden ise çocukluktan beridir ayrılmadığım futboldan 1 sene uzak kalmak beni psikolojik ve mental olarak yıprattı” diyen genç isim, “Özel sektör çalışanıyım. Bu sezonun oynatılmama kararı açıklandığı zaman, 3-4 ay boyunca kendimi işime veremedim. Futbolu gerçekten çok özledim” şeklinde konuştu.

“Siz medya sayesinde motivasyonumu koruyorum, teşekkür ederim”

“Futboldan asla soğumam çünkü o benim hayatımın en büyük parçası” diyen genç futbolcu, “Bir nebze de olsa soğumamak adına gün içinde futbol maçlarını ve haberlerini takip ediyorum. Sizin gibi medya kuruşlarının bizimle bireysel olarak ilgilenmesi bizi motive ediyor ve futboldan soğumamızı engelliyor. Futbol topu ile yatıp kalkan bir insan olarak futboldan asla soğumam. Zor bir süreçten geçiyoruz ancak Ağustos’ta lig başlayacak. Futbolu bırakan arkadaşlara bırakmamalarını tavsiye ederim” dedi.

“2021-2022 sezonu kesinlikle oynanmalıdır”

“Biz futbolcular, geçtiğimiz sezon futbolun başlaması için çok şey yaptık ancak bunu başaramadık” diyen Sezgin, “Bu sene aynı şekilde futbolun başlamasını için maddi, manevi ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Eminim ki arkadaşlarım da aynı şekilde elini taşın altına koyacaktır. Kulübüm Gençlik Gücü’nün de yanındayım. Bu sezon kesinlikle oynanmalıdır. Aksi taktide ülke adına geriye gideriz. Bu işten ekmek yiyen herkes adadan ayrılmak zorunda kalır” diyerek sözlerini noktaladı.