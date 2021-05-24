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Futbol artık ikinci planda

Mesarya futbolcusu Eren Aktaş pandemi nedeniyle birçok futbolcunun farklı mesleklere yöneldiğini söyledi

24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:19
Futbol artık ikinci planda
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Süper Lig ekiplerinden Mesarya forması giyen Eren Aktaş büyük bir sakatlık yaşamasına rağmen yeni sezondan oldukça umutlu.

“Karar ne doğru, ne yanlış”

“KTFF ve Kulüpler Birliği’nin aldığı karara ne doğrudur ne de yanlıştır diyebilirim” ifadesini kullanan Aktaş, “Temaslı takibi ile futbol olamazdı zaten ama futbolun açılması için "ne yapmalıyız?" sorusunu da kendimize pek sormadık. Bu kararın tamamıyla maddi sebeplerden olduğunu, kulüplerin maddi geleceği ile ilgili alındığını düşünüyorum” dedi.

“Futbol artık birçok futbolcu için ikinci planda”

Verilen aranın maalesef sakatlıklara yol açabileceğini söyleyen Eren Aktaş, “Bu kararın açacağı sorunların en önemlisi futbolcuların 1 sene futboldan uzaklaşarak fiziksel ve ruhsal anlamda zayıflaması, çoğu futbolcuda oluşan kilo problemi ve bu sorunların açacağı sakatlanma riski maalesef artmıştır. Aslında birçok futbolcu bundan sonra kariyerini noktalamak yerine, futbolu artık birinci planda değil de ikinci planda tutacağını düşünmekteyim. Zaten böyle bir aradan sonra bir futbolcunun futbola, eski formuna dönebilmek için ciddi bir tempoda çalışması gerekmektedir. Bilindiği üzere 2019-2020 sezonunun ilk devresinin son müsabakasında kaval kemiğimin kırılmasıyla ciddi bir sakatlık yaşadım. Şuan futbolun tekrar başlamasını sabırsızlıkla beklemekteyim” şeklinde konuştu.

“Benim avantajıma oldu”

“Bu dönem aslında benim biraz avantajına oldu” diyen Eren, “Sakatlandığım andan beri ciddi anlamda bireysel olarak eski formumu yakalayabilme adına çalışmaktayım. Bu dönemde salonda özel spor eğitmenleriyle beraber çalışmaktayım. Şu an durumum iyiye gidiyor” ifadelerini kullandı.

“Futbolu çok özledim”

Her futbolcu gibi kendisinin de futbolu çok özlediğini dile getiren genç futbolcu, “Aslında birçok futbolcu gibi bu dönem maddi ve manevi olarak beni de etkiledi. Futbolun verdiği sıcak aile ortamından uzaklaşmak, maçların ve antrenmanların verdiği, daha doğrusu futbolun verdiği hazdan uzaklaştırmak beni manevi olarak etkiledi” dedi.

“Yeni sezon kesinlikle oynanmalı”

“Mesarya futbolcusu olarak futbolun başlaması için tabii ki de elimden geldiğince bir girişimde bulunacağım” diyen Eren Aktaş, “Lakin bu benim atacağım girişimden ziyade bütün futbol paydaşlarının ortak hareket etmesi gereken bir olgudur. Yeni sezon da kesinlikle oynanmalıdır” şeklinde konuşarak sözlerini noktaladı.

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