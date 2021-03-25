Futbol Akademisi için temaslar başladı

Görüşmeler yapıldı

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun Projeleri arasında olan Futbol Akademiyi Kazandırmak için Akademi Sorumlusu Asbaşkan İrfan Davulcular, Projeyi hayata geçirmek için Türkiye’de bulunan Başkan Osman Ercen, Türkiye Futbol Federasyonu ile yapmakta olduğu görüşmeler gayet olumlu geçtiği öğrenildi. Yapılan görüşmede Başkan Nihat Özdemı̇r ve TFF ikinci Vekili, Başkan Yardımcısı Servet Yardımcı ile görüşmenin ardından, TFF Futbol gelişim direktörü Oğuz Çetin ile görüştü. Başkan Osman Ercen, Akademide görev alacak olan Tudor Teknik Direktör İsmet Kamak Hoca’da eşlik etti.

Oğuz Çetin ile görüşen Ercen, LTTFF’ye gereken her türlü desteğin sağlanacağı sözünü aldığı açıklandı. Başkan Osman Ercen, TFF Yetkililerine sonsuz teşekkür etti.

