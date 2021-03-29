banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Türkiye ve ilhak…
Türkiye ve ilhak…
Yüz yüze eğitim muamması!
Yüz yüze eğitim muamması!
Güneşi patentlemek
Güneşi patentlemek
Kapalı iken basiretsizlik de örtük kalıyordu
Kapalı iken basiretsizlik de örtük...
banner376

Futbol 10 Eylül’de başlayacak

Futbol Federasyonu 2021-2022 futbol sezonunun sezon planlamasını açıkladı

29 Mart 2021 Pazartesi 20:22
Futbol 10 Eylül’de başlayacak
banner337

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2021-2022 Futbol Sezonu için hazırlanan sezon planlamasını açıkladı.

Açıklanan sezon planlamasına göre 2021-2022 Futbol Sezonu 10 Eylül 2021 tarihinde oynanacak Süper Kupa finali ile başlayacak.

Süper Lig ve 1.Lig’de ilk hafta maçları ise 17-18-19 Eylül 2021 tarihinde oynanacak. Süper Lig ve 1.Lig’de ilk devre 24-25-26 Aralık 2021 tarihinde tamamlanırken, 2.devre maçları 21-22-23 Ocak 2022’de başlayacak.

Süper Lig ve 1.Lig’de son hafta maçları 29-30 Nisan 2022 tarihinde oynanacak. Kıbrıs Kupası finalinin ise 13 Mayıs 2022 tarihinde oynanacağı belirtildi.

Açıklanan program şöyle;

3 EYLÜL 2021

BONSERVİSLİ/KİRALIK TRANSFERİN VE EVRAK TESLİMİNİN SON GÜNÜ

10 EYLÜL 2021

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ – YENİCAMİ AK SÜPER KUPA FİNALİ

17-18-19 EYLÜL 2021

SÜPER LİG VE 1.LİG 1.HAFTA MAÇLARI

24-25-26 ARALIK 2021

SÜPER LİG VE 1.LİG 15.HAFTA MAÇLARI

29-30 ARALIK 2021

KIBRIS KUPASI 1.TUR MAÇLARI (TEK MAÇ)

3-14 OCAK 2022

BONSERVİSLİ/KİRALIK ARA TRANSFER DÖNEMİ

21-22-23 OCAK 2022

SÜPER LİG VE 1.LİG 16.HAFTA MAÇLARI

banner341

9 ŞUBAT 2022

KIBRIS KUPASI 2.TUR MAÇLARI (TEK MAÇ)

23 ŞUBAT 2022

KIBRIS KUPASI ÇEYREK FİNAL 1.MAÇ

16 MART 2022

KIBRIS KUPASI ÇEYREK FİNAL 2.MAÇ

6 NİSAN 2022

KIBRIS KUPASI YARI FİNAL 1.MAÇ

20 NİSAN 2022

KIBRIS KUPASI YARI FİNAL 2.MAÇ

29-30 NİSAN 2022

SÜPER LİG VE 1.LİG 30.HAFTA

7-11-15 MAYIS 2022

SÜPER LİG PLAY OUT – 1.LİG PLAY OFF/OUT MAÇLARI

13 MAYIS 2022

KIBRIS KUPASI FİNALİ

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenicami’de moral yemeği
Yenicami’de moral yemeği
Sözleşmeler konusunda iyimserlik
Sözleşmeler konusunda iyimserlik
Net durum yok
Net durum yok
KKTOK gözetmen eğitimlerine başladı
KKTOK gözetmen eğitimlerine başladı
Yeni başkan Meylin Erçiner
Yeni başkan Meylin Erçiner
Canaltay başarı diledi
Canaltay başarı diledi
Deniz’den Tekçam’a ziyaret
Deniz’den Tekçam’a ziyaret
Çiftçi istifa etti
Çiftçi istifa etti
Arter Tuzla’yı ziyaret etti    
Arter Tuzla’yı ziyaret etti    
Tekin Birinci: "Hedefimiz ülke futbolunu ve futbolcusunu uluslararası arenaya taşımak"
Tekin Birinci: "Hedefimiz ülke futbolunu ve futbolcusunu uluslararası arenaya taşımak"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim