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Formula 1 şampiyonu belli oldu

2021 Abu Dabi Grand Prix'i sona erdi, Formula 1 şampiyonu belli oldu. Hollandalı pilot Max Verstappen, sezon boyunca yarıştığı rakibi Mercedes pilotu Lewis Hamilton'u geride bırakarak kupayı kaldırdı. Takımlar klasmanında ise Mercedes şampiyonluğu aldı.

13 Aralık 2021 Pazartesi 09:00
Formula 1 şampiyonu belli oldu

Formula 1 şampiyonu belli oldu. Şampiyon Hollandalı pilot Max Verstappen oldu.

Son yılların en çekişmeli sezonunda şampiyon son turda belli oldu. Williams pilotu Nicholas Latifi 54. turda bariyerlere çarptı. Ardından güvenlik aracı sahneye çıktı. 

Güvenlik aracının arkasında Max Verstappen, pite girip yumuşak lastiği taktı ancak 7 kez dünya şampiyonu Sir Lewis Hamilton, pist üstü pozisyonunu kaybetmemek için pite alınmadı. 

Yarışın son turuna doğru FİA, Max Verstappen'le Lewis Hamilton arasındasındaki 4 pilotun yedikleri turu geri almasına izin verdi. Böylece iki sürücü arasında kimse kalmadı. Verstappen kırmızı renkli taze yumuşak lastiklerle son turda DRS olmadan siyah renkli eski sert lastikleri kullanan Hamilton'a saldırdı. 

Verstappen, Hamilton'ı zorlanmadan geçti. Hamilton ardından pozisyonunu geri almak istese de Max Verstappen pozisyonunu korudu. 

Böylece Red Bull Racing'in pilotu Max Verstappen, yarışı kazanarak yeni Formula 1 Dünya Şampiyonu ünvanını aldı. 

En hızlı tur puanını da alan Max Verstappen, sezonu 395.5 puanla bitirdi. 

Yedi kez dünya şampiyonu ünvanını elinde tutan Mercedes pilotu Lewis Hamilton 387.5 puanla ikinci oldu.

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Mercedes'teki son senesini geçiren Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas, sezonu üçüncü bitirdi. 

Mercedes takımı ise takımlar klasmanında şampiyon oldu. Mercedes takım olarak 587.5 puan toplarken, Red Bull 559.5'te kaldı. Ferrari ise 307.5 puanla üçüncü olurken Maclaren 269 puanla dördüncü oldu. 

Mercedes turbo hibrit çağında geçildiğinden beri bütün takım şampiyonluklarını almış oldu. Takım üst üste sekizinci kez takımlar kupasını kaldırdı. 



KİMİ RAİKKONEN YARIŞI TAMAMLAYAMADI

Gridin en yaşlı ismi Kimi Raikkonen, Abu Dabi'de Formula 1 kariyerini sonlandırdı. 42 yaşındaki Raikkonen, 2007 yılında Ferrari'yle dünya şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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