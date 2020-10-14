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Forest umutlu

14 Ekim 2020 Çarşamba 00:12
Forest umutlu
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Futboldaki belirsizliğe rağmen Başkent temsilcisi K.Kaymaklıda çalışmalara haftada 3 kez devam ediliyor

Küçük Kaymaklı antrenörü Niyazi Göksun verdiği demeçte futboldaki belirsizliğe rağmen oyuncularının bu süreçten umutlu olduğunu söyledi.

Haftada 3 gün eksizsiz çalışıyoruz

23 kişilik oyuncu grubuyla haftada 3 gün eksiksiz çalıştıklarını belirten Göksun kiralık oyuncu grubunun belirlendiğini belirsizlik nedeniyle oyuncularında motivasyon kaybının olduğunu belirtti.

Bir dolu bir boş gidiyoruz

Tüm spor kesimi gibi kendilerinin de futbolda kararı beklediğini belirten Küçük Kaymaklı çalıştırıcısı Niyazi Göksun bu bağlamda bir dolu, bir boş çalıştıklarını söyledi. Geçtiğimiz Çarşamba çalışmalara başladıklarını belirten Göksun, A takımdan 20 genç takımdan 3 oyuncu toplamda ise 23 oyuncu ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Oynamaya istekliyiz

Futboldaki belirsizliğin herkes gibi oyuncular adına da kötü olduğunu belirten Niyazi Göksun buna rağmen oyuncu grubunun umutlu ve futbol oynamaya istekli olduklarını belirtti.

Kararı bekliyoruz

Belirsizliğe rağmen oyuncularda motivasyon kaybını gözlemlediklerini belirten Küçük Kaymaklı antrenörü Niyazi Göksun tüm bu negatif etkenlere rağmen oyuncu grubunu ayakta tutmaya çalıştıklarını ve kararı beklediklerini sözlerine ekledi.  

Fotoğraflar: arşiv

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