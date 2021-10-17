Forest Kartal'ı Atatürk'e gömdü

Yenicami 1-Küçük Kaymaklı 2

Necmi Belge

KKTC AKSA Süper Ligi'nin Atatürk Stadı'nda oynanan Lefkoşa Derbisinde, Forest Yenicami'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek, zirve kavgasını sürdürdü.

Beş maçta topladığı 10 puanla üçüncü sıraya yükselen Küçük Kaymaklı iki maçlık bir seri yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 35. dakikada Özgür Ongun'un golü ile 1-0 K.Kaymaklı'nın üstünlüğünde sona erdi.

Macın ikinci yarısı karşılıklı ataklar ile devam ederken 89. dakikada Felix Obada'nın ortasında top filelerle buluşunca, karşılaşma 2-0 Forest'in galibiyeti ile sona erdi.