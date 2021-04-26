Forest, gruplarla çalışıyor

Başkentin yeşil siyahlı ekibi Küçük Kaymaklı, yeni sezon çalışmalarına geçtiğimiz gün başladı.

Eylül ayında başlayacak olan lig doğrultusunda haftanın belli günlerinde oluşturulan gruplarla çalışacak olan Niyazi Göksun’un öğrencileri, lige hazırlanacak. Niyazi Göksun, spor servisine yaptığı açıklamada takımı dört gruba ayırdıklarını ve 10’ar futbolcu ile sezona yavaş bir tempoda hazırlanacaklarını söyledi. Esas olarak Haziran ayında sıkı tempo ile çalışmalara start vereceklerini de dile getiren Göksun, yeni sezonda Küçük Kaymaklı’nın kendi çocuklarıyla mücadele edeceğinin altını çizdi. Göksun ayrıca futbolu çok özlediklerini ve futbolcuların geriye dönüşlerinde sıkıntı yaşamayacaklarını da sözlerine ekledi.