Forest dolu dizgin 2-1

K-Pet Süper ligin üçüncü hafta karşılaşmasında Küçük Kaymaklı konuk ettiği Cihangir’i Asare ve Okafor’un golleri ile 2-1 mağlup etti. Konuk Cihangir’in tek golü Lungelo’dan gelirken Küçük Kaymaklı aldığı bu galibiyetle puanını yediye çıkarmış oldu.

32.DK: Küçük Kaymaklı’nın kullandığı serbest atışta Talat’ın ortasında Cihangir savunmasının uzaklaştıramadığı topu Asare filelere gönderdi.1-0

40.DK: Cihangir’in kalabalık adamla geliştirdiği atakta Zihni’nin ortasında arka direkte Lungelo skoru eşitleyen isim oldu.1-1

86.DK: Küçük Kaymaklı’nın kazandığı yeni bir serbest vuruşta Okafor güzel bir vuruşla takımını yeniden öne geçirdi.2-1

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşma tamamlanmış oldu.