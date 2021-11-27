Forest deplasman dinlemiyor

Cihangir 1-Küçük Kaymaklı 4

Necmi Belge

AKSA Süper Ligi'nin 11. haftasında Cihangir'de oynanan ve zirveyi ilgilendiren kritik karşılaşmada deplasman takımı Küçük Kaymaklı ev sahibi Cihangir'i 4-1 gibi açık farkla mağlup ederek, zirveye yaklaştı.

Orta hakem Osman Özpasa'nın mükemmel yönettiği karşılaşmanın ilk golü 12. dakikada Cihangir'den Muhittin Tümbül'den geldi. İlk yarıda başka gol olmayınca, devre 1-0 Cihangir'in üstünlüğünde sona erdi.

Maçın ikinci yarısında geçtiğimiz haftaki Gönyeli maçında olduğu gibi farklı bir Forest vardı. Nitekim, Küçük Kaymaklı bu baskılı oyunun sonucunu 53, 78, 89 dakikalarda Obada Felixin hat-tricki ve 70 dakikada Çağlar Toklu'nun attığı gollerle 4-1 kazandı.

Bu sonuçla Forest puanını 19'a yükseltti.