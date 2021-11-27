Forest deplasman dinlemiyor
Cihangir 1-Küçük Kaymaklı 4
Necmi Belge
Orta hakem Osman Özpasa'nın mükemmel yönettiği karşılaşmanın ilk golü 12. dakikada Cihangir'den Muhittin Tümbül'den geldi. İlk yarıda başka gol olmayınca, devre 1-0 Cihangir'in üstünlüğünde sona erdi.
Maçın ikinci yarısında geçtiğimiz haftaki Gönyeli maçında olduğu gibi farklı bir Forest vardı. Nitekim, Küçük Kaymaklı bu baskılı oyunun sonucunu 53, 78, 89 dakikalarda Obada Felixin hat-tricki ve 70 dakikada Çağlar Toklu'nun attığı gollerle 4-1 kazandı.
Bu sonuçla Forest puanını 19'a yükseltti.