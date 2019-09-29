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Forest Cihangir'e geçit vermedi

Forest Cihangir'e geçit vermedi

29 Eylül 2019 Pazar 20:36
Forest Cihangir'e geçit vermedi

K.Kaymaklı 2-Cihangir 1

Necmi Belge

K-Pet Süper Ligi'nin 3.haftasında bugün, Şit.Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanan önemli karşılaşmada ev sahibi Küçük Kaymaklı konuk ettiği Cihangir'i 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle, puan sayısını 7'ye çıkaran Forest maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Cihangir ise, 6 puanla,4.sırada yer aldı. Karşılaşmaya her iki.takım da hızlı başladı. Ne var ki, maçın ilk golü 32.dakikada Kaymaklı'dan Paul Asare'den geldi.1-0 Cihangir, bu gole 39.dakikada Subeniso Lungelo Mishaili ile yanıt verdi.1-1 Maçın ilk yarışı 1-1 berabere sonuçlandı.

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Ïkinci yarıda da iki takım karşılıklı ataklarla biribirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı. Bu.konuda başarılı olan ev sahibi Forest oldu. 85.dakikada kazanılan.serbest vuruşu Okafor baraja rağmen düzgün bir vuruşla kaleci Mehmet Emin'in solundan topu ağlara gönderdi ve maçın sonucunu ilan etti. K.Kaymaklı 2-Cihangir 1.

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