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Forest altyapı toparlanma sürecinde

Küçük Kaymaklı TSK Futbol Altyapı Koordinatörü Salih Sakallı, dün bir radyo programına telefonla katılarak çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

08 Nisan 2021 Perşembe 19:52
Forest altyapı toparlanma sürecinde
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Hedef kaliteli altyapı

1998 yılında dönemin kulüp Başkanı Hasan Sertoğlu’nun da katkılarıyla futbol altyapıyı kurduklarını hatırlatan Sakallı, her zaman karakterli, kaliteli ve disiplinli futbolcular yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Tek eksik aydınlatma

Kulübün kendi imkanlarıyla tesisleri yaptığını hatırlatan Sakallı, şu an tek eksiklerinin aydınlatma olduğunu, bunun için de devletin katkı yapması gerektiğini kaydetti. Yeniden açılım sonrasında “Sıfırdan başlamak zorunda kaldık” diyen Sakallı, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Şu an toparlanma sürecindeyiz. Altyapıda kapanmadan önce toplam 250 civarı sporcumuz vardı. Şimdi yeniden bu sayıyı artırmak istiyoruz. Amacımız yeniden altyapımızı iyi duruma getirmektir.”

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