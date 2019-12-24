Finalin adı GAÜ-LAÜ

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Basketbol Müsabakaları, dün erkekler kategorisinde oynanan yarı final maçları ile tamamlandı.

Her yıl geleneksel olarak KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen müsabakalar, dün erkeklerde oynanan yarı final maçları ile devam etti. Gün adına Doğu Akdeniz Üniversitesi-Lefke Avrupa Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi yarı final karşılaşmaları oynandı.

Oldukça zorlu ve zevkli geçen karşılaşmanın ardından Lefke Avrupa Üniversitesi, rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 68-66 mağlup ederek finale kalırken, günün ikinci maçında ise Girne Amerikan Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen bu karşılaşmanın da galibi 68-65’lik skorla Girne Amerikan Üniversitesi oldu. GAÜ ile LAÜ arasındaki final ve YDÜ ile DAÜ arasındaki üçüncülük maçı 26 Aralık Perşembe günü Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanacak.