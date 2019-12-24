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Finalin adı GAÜ-LAÜ

Üniversiteler Arası Basketbol Müsabakaları, dün erkekler kategorisinde oynanan yarı final maçları ile tamamlandı

Finalin adı GAÜ-LAÜ

Üniversiteler Arası Basketbol Müsabakaları, dün erkekler kategorisinde oynanan yarı final maçları ile tamamlandı

24 Aralık 2019 Salı 20:52
Finalin adı GAÜ-LAÜ

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Basketbol Müsabakaları, dün erkekler kategorisinde oynanan yarı final maçları ile tamamlandı.

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Her yıl geleneksel olarak KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen müsabakalar, dün erkeklerde oynanan yarı final maçları ile devam etti. Gün adına Doğu Akdeniz Üniversitesi-Lefke Avrupa Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi yarı final karşılaşmaları oynandı.

Oldukça zorlu ve zevkli geçen karşılaşmanın ardından Lefke Avrupa Üniversitesi, rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 68-66 mağlup ederek finale kalırken, günün ikinci maçında ise Girne Amerikan Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen bu karşılaşmanın da galibi 68-65’lik skorla Girne Amerikan Üniversitesi oldu. GAÜ ile LAÜ arasındaki final ve YDÜ ile DAÜ arasındaki üçüncülük maçı 26 Aralık Perşembe günü Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanacak.

Anahtar Kelimeler:
Üniversiteler Arası Basketbol MüsabakalarıGAÜ-LAÜ Maçı
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