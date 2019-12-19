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Finalin adı GAÜ-DAÜ

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Futbol Müsabakalarında finalin adı belli oldu

Finalin adı GAÜ-DAÜ

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Futbol Müsabakalarında finalin adı belli oldu

19 Aralık 2019 Perşembe 19:59
Finalin adı GAÜ-DAÜ

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Futbol Müsabakalarında Girne Amerikan Üniversitesi-Doğu Akdeniz Üniversitesi finali yaşanacak. Dün oynanan yarı final karşılaşmalarının ardından finale kalan ekipler belirlendi. Göçmenköy Stadı’nda oynanan karşılaşmalar sonrasında finalistler belirlendi.

Günün ilk maçı Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasında oynandı. GAÜ, karşılaşmanın ilk devresini 4-0 önde kapatırken ikinci devrede sahada bambaşka bir UKÜ vardı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, etkili oyununu dört golle süslerken skora 4-4’lük denge geldi. Maçın son bölümü nefes kesti. Karşılıklı atakların olduğu mücadelede son sözü 87.dakikada GAÜ futbolcusu Memduh Sarıoğlu söyledi ve maçı GAÜ 5-4 kazanarak ilk finalist oldu. Girne Amerikan Üniversitesi’ne final vizesini getiren golleri Ali Avcısoyu, Göksel Soyer, Ali Savaşan, Yiğit Can Ayaz ve Memduh Sarıoğlu atarken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin gollerini ise Ömer Albayrak ve Hasan Akkuyu (3) attı.

DAÜ farklı kazandı

Günün ikinci maçı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında oynandı. Mücadeleyi DAÜ rahat bir oyunun ardından 5-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne final biletini getiren golleri Şenol Şöför(2), Yekta Polat, Can Özbilen ve Yakup Şen kaydederken, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin tek golü Mustafa’dan geldi.

Girne Amerikan Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi 25 Aralık Çarşamba günü final müsabakasında karşılaşacak.

Haber ve Fotoğraflar: NECMİ USAL

Anahtar Kelimeler:
KKTC Üniversite Sporları FederasyonuGirne Amerikan Üniversitesi-Doğu Akdeniz Üniversitesi Finali
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