Finale büyük organizasyon

Çekilişte bir kişiye Nissan March

7 Ağustos Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak finalde yapılacak çekilişte 1 kişi Nissan March salon araba, 2 kişi Iphone 11 ve yine 2 kişi 49 ekran Sunny televizyon kazanacak.

Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda oynanan tüm maçlarda dağıtılan çekiliş kuponları ve final maçında dağıtılacak kuponlara sahip olanların katılabileceği çekilişler maçın devre arasında ve sonunda noter huzurunda yapılacak. Çekiliş esnasında kupon sahiplerinin statta ve kuponlarının yanında olması gerekiyor. Kazanan numara sahibinin statta yer almaması veya kuponu yanında bulundurmaması durumunda çekiliş tekrarlanacak.

En iyilere maddi ödül verilecek

Kulüpler için toplamda 200 bin TL’lik maddi katkı yapan Nicosia Group, en iyi oyuncu, en iyi U21 oyuncusu ve gol kralı için 5’er bin TL katkı verilecek. En iyi oyuncu ve en iyi U21 oyuncusu maçta yer alan spor yazarları tarafından belirlenecek.