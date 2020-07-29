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Finale büyük organizasyon

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kıbrıs Kupası’nda bu yıl isim sponsoru olan Nicosia Group, final maçı için kapsamlı bir organizasyon gerçekleştirmek için çalışmalarına hız verdi. Son derece renkli bir organizasyona imza atılacak gecede sürpriz aktiviteler gerçekleştirilecek.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:20
Finale büyük organizasyon
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Çekilişte bir kişiye Nissan March

7 Ağustos Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak finalde yapılacak çekilişte 1 kişi Nissan March salon araba, 2 kişi Iphone 11 ve yine 2 kişi 49 ekran Sunny televizyon kazanacak.

Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda oynanan tüm maçlarda dağıtılan çekiliş kuponları ve final maçında dağıtılacak kuponlara sahip olanların katılabileceği çekilişler maçın devre arasında ve sonunda noter huzurunda yapılacak. Çekiliş esnasında kupon sahiplerinin statta ve kuponlarının yanında olması gerekiyor. Kazanan numara sahibinin statta yer almaması veya kuponu yanında bulundurmaması durumunda çekiliş tekrarlanacak.

En iyilere maddi ödül verilecek

Kulüpler için toplamda 200 bin TL’lik maddi katkı yapan Nicosia Group, en iyi oyuncu, en iyi U21 oyuncusu ve gol kralı için 5’er bin TL katkı verilecek. En iyi oyuncu ve en iyi U21 oyuncusu maçta yer alan spor yazarları tarafından belirlenecek.

Anahtar Kelimeler:
KIBRIS KUPASINicosia Group
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