Final günü

K-Pet Süper Ligi ile K-Pet Birinci Ligi’nde Süper Lige ve Birinci Ligden düşecek son takımlar ile Süper Lige çıkacak son takımın belirleneceği maçlar bugün oynanacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu K-Pet Süper Ligi’nde ligden düşecek takımı belirleyecek maçta Binatlı ile Esentepe arasındaki maçı Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda saat 17.00’de oynanacak.

K-Pet Birinci Ligi play-off maçında ise Süper Lige çıkacak son takımı belirleyecek maçta Ozanköy ile Hamitköy Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda gece maçında karşılaşacak. Maç saat 19.30’da başlayacak.

K-Pet Birinci Ligi Play-out maçında ise ligden düşecek son takımın belli olacağı maçta Maraş ile Mormenekşe Cihangir Stadı’nda saat 17.00’de karşı karşıya gelecekler.