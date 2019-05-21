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Filenin yıldızları final kapısından döndü

Filenin yıldızları final kapısından döndü

21 Mayıs 2019 Salı 09:19
Filenin yıldızları final kapısından döndü

Türkiye Yıldızlar Yarı Final Grubu musabakalarında oynadığı 3 karşılaşmanın ikisini 3-0’lık skorla kazanan yıldızlarımız Adana karşısında son sayılara 12-10 önde girmesine rağmen seti 15-13, maçı da 3-2 kaybederek son 16 takımın mücadele edeceği final grubuna yükselme şansını kaybetti.

Kayseri ekibini 3-0,  Osmaniye temsilcisini de 3-0 mağlup eden takımımız Adana temsilcisine 3-2 mağlup oldu ve grubu 7 puanla ikinci sırada tamamladı.

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Filenin Küçükleri Final için Kocaeli’ye gidiyor

Türkiye küçük erkekler final grubu müsabakalarına katılacak olan KKTC Voleybol Federasyonu Küçük Erkek Takımı bu sabah Türkiye’ye gitti.

Grubunda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını finallere yazdıran küçüklerimizin final grubu müsabakaları 22 Mayıs’da başlayacak.

32 takımın 21 Mayıs’ta yapılacak kura çekimi sonrasında 4’erli 8 grupda mücadele edeceği maçlar sonrasında grupların da ilk iki sırayı elde eden takımlar bir üst tura yükselecek. 2. Tur müsabakaları 26 Mayıs’ta başlayacak.

Anahtar Kelimeler:
Kktc Voleybol
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