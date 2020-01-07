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Fileler 301 kez havalandırdı

Futbolda devre arasına girilirken K-Pet Birinci Ligi’nin ilk devre istatistikleri belirlendi

Fileler 301 kez havalandırdı

Futbolda devre arasına girilirken K-Pet Birinci Ligi’nin ilk devre istatistikleri belirlendi

07 Ocak 2020 Salı 20:34
Fileler 301 kez havalandırdı

K-Pet Birinci Liginin ilk devresinde oynanan 120 karşılaşmada toplam 301 gol kaydedildi.

Gollerin büyük çoğunluğu ayak ile

Birinci ligin ilk devresinde atılan toplam 301 golün 222’si ayak ile kaydedilirken 47 gol ise kafa ile filelere gönderildi.

30 penaltı 2 kendi kalesine gol

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İlk devrede kaydedilen gollerde 30 gol penaltı atışları sonrası ağlarla buluşurken 2 gol da takımlardaki oyuncuların kendi kalelerine attıkları gol olarak rakip takım hanesine yazıldı

Goller 25, 45 ve 90’da

Birinci Ligin ilk devresinde kaydedilen gollerin dakikalara göre istatistiklerinde gollerin büyük çoğunluğu 25. Dakika, 45. Dakika ve 90. Dakikalarda kaydedildi.

Atılan toplam goller içerisinde en fazla gol 30 gol ile maçların 90. Dakikalarında kaydedilirken 45. Dakikalarda 10 gol 25. Dakikalarda ise 9 gol kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
K-Pet Birinci Lig
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