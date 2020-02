Filede yarı final heyecanı

Gecenin ilk karşılaşmasında YDÜ ile DAÜ karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın ardından GMBÇS ile KGM finale çıkma mücadelesini sergileyecek. Müsabakalar Atatürk Spor Salonun da oynanacak.

Bayanlarda final karşılaşması 13 Şubat Perşembe akşamı saat 19.00 da Atatürk Spor Salonunda LAÜ ile DAÜ arasında oynanacak. Bayanlarda sezonun ilk büyük kupası sahibini bulacak. Bu müsabakanın galibi ayrıca Süper Kupanın ilk finalisti olacak.

Yıldızlarda lig kalsmanı bu hafta tamamlanacak

Yıldız Kızlarda 14 haftalık lig klasman müsabakaları bu hafta oynanacak müsabakalar ile tamamlanacak. Şu ana kadar oynanan 13 haftalık mücadelede 39 karşılaşma oynandı. DAÜ klasmanı lider olarak tamamladı. YDÜSGK ise son haftaya girilirken ikinciliği elde etti. 3. Ve 4. Sırayı bu hafta oynanacak olan DAÜ-KGM müsabakası belirleyecek.

Yıldız kızlarda klasmanın belirlenmesinin ardından extra play off müsabakaları oynanacak. 1-4 ,2-3 eşleşmesi şeklinde oynanacak olan extra play off müsabakaların ardından final serisi müsabakaları oynanacak. Yıldız erkekler de ise KGM klasmanı lider tamamlamayı garantiledi. Erkeklerde ise DAÜ 2. Sırayı elde etti. Yıldız erkeklerde de extra play off müsabakaları sonucun da final serisi müsabakalarını oynayacak takımlar belli olacak.

HAFTANIN PROGRAMI