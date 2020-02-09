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Filede yarı final heyecanı

Voleybol’da 9.Rauf R. Denktaş Kupası’nda erkekler yarı final maçları bu gece oynanacak.

Filede yarı final heyecanı

Voleybol’da 9.Rauf R. Denktaş Kupası’nda erkekler yarı final maçları bu gece oynanacak.

09 Şubat 2020 Pazar 20:39
Filede yarı final heyecanı

Gecenin ilk karşılaşmasında YDÜ ile DAÜ karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın ardından GMBÇS ile KGM  finale çıkma mücadelesini  sergileyecek. Müsabakalar Atatürk Spor Salonun da oynanacak.

Bayanlarda final karşılaşması 13 Şubat Perşembe akşamı saat 19.00 da Atatürk Spor Salonunda LAÜ ile DAÜ arasında oynanacak. Bayanlarda sezonun ilk büyük kupası sahibini bulacak. Bu müsabakanın galibi ayrıca Süper Kupanın ilk finalisti olacak.

Yıldızlarda lig kalsmanı bu hafta tamamlanacak

Yıldız Kızlarda 14 haftalık lig klasman müsabakaları bu hafta oynanacak müsabakalar ile tamamlanacak. Şu ana kadar oynanan 13 haftalık mücadelede 39 karşılaşma oynandı. DAÜ klasmanı lider olarak tamamladı. YDÜSGK ise son haftaya girilirken ikinciliği elde etti. 3. Ve 4. Sırayı bu hafta oynanacak olan DAÜ-KGM müsabakası belirleyecek.

Yıldız kızlarda klasmanın belirlenmesinin ardından extra play off müsabakaları oynanacak.  1-4 ,2-3 eşleşmesi şeklinde oynanacak olan extra play off müsabakaların ardından final serisi müsabakaları oynanacak. Yıldız erkekler de ise KGM klasmanı lider tamamlamayı garantiledi. Erkeklerde ise DAÜ 2. Sırayı elde etti. Yıldız erkeklerde de extra play off müsabakaları sonucun da final serisi müsabakalarını oynayacak takımlar belli olacak.

HAFTANIN PROGRAMI

10 Şubat 2020 Pzt

9. Rauf Denktaş Kupası

DAÜSK-YDÜSGK

18.30

B.ERKEK

ASS

10 Şubat 2020 Pzt

9. Rauf Denktaş Kupası

KGM-GMBÇS

20.00

B.ERKEK

ASS

13 Şubat 2020 Per

8. RDK BAYAN FİNALİ

LAÜSK-DAÜSK

19.00

B.BAYAN

ASS

14 Şubat 2020 Cuma

YDÜSGK- MSA

17.00

YILDIZ KIZ

NTSS

15 Şubat 2020 Cts

MBDD- MGA

14.00

YILDIZ KIZ

ARENA

15 Şubat 2020 Cts

GMBÇS-MSA

15.30

YILDIZ ERKEK

ARENA

15 Şubat 2020 Cts

KGM-DAÜSK

14.00

YILDIZ KIZ

ESS

15 Şubat 2020 Cts

KGM-DAÜSK

15.30

YILDIZ ERKEK

ESS

17 Şubat 2020 Pzt

8. RDK ERKEK FİNAL

19.00

B. ERKEK

ASS

Anahtar Kelimeler:
9.Rauf R. Denktaş Kupası
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